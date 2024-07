Real macht Fortschritte bei Yoro

Das französische Top-Talent Leny Yoro steht schon länger bei Real Madrid auf dem Wunschzettel, nun kommen die Königlichen einem Transfer offenbar näher. Wie "The Athletic" berichtet, macht der spanische Meister Fortschritte in den Verhandlungen mit Lille OSC. Die Ablösesumme für den 18 Jahre alten Innenverteidiger und französischen U-21-Nationalspieler, dessen Vertrag 2025 ausläuft, soll sich demnach auf rund 40 Millionen Euro plus Boni belaufen.