Real-Legende Guti rüffelt Benzema: "Darfst das Team nicht im Stich lassen"

Dass Real Madrid gerade strauchelt, liegt auch an der Abwesenheit von Karim Benzema - die ein Ex-Mitspieler dem Franzosen übelnimmt.

Real Madrids Champions-League-Titel aus der vergangenen Saison, er wird für viele Jahre vor allem mit einem Namen verbunden bleiben. Mit dem von Karim Benzema, der für seine großartigen Leistungen in der Königsklasse folgerichtig auch mit dem Ballon d'Or prämiert wurde. Man muss dem bald 35-jährigen Franzosen dankbar sein beim Rekordsieger der spanischen Liga - und natürlich auch dem der Champions League.

So viel zur jüngeren Vergangenheit, die sich mit der Gegenwart gerade allerdings ein wenig beißt. Wöchentliche Benzema-Siegtore auf dem Weg zur Meisterschaft? Fehlanzeige. Wie auch der Name des Franzosen im königlichen Kader. Das wichtige Heimspiel gegen Cadiz am Donnerstagabend (21.30 Uhr, LIVE! bei kicker), es ist bereits das achte in dieser Saison, das Benzema verpasst.

Den Routinier plagen kleinere Blessuren, vielmehr aber auch deren Folgen. "Er fühlt sich nicht gut", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti zuletzt nicht zum ersten Mal über seinen wohl nicht mehr konkret verletzten Mittelstürmer, der vielleicht noch nicht wieder bei 100 Prozent ist, aber zumindest nicht mehr weit davon entfernt sein dürfte.

Guti über das Risiko: "Musst du akzeptieren"

José Maria Gutierrez, besser bekannt als Guti und seines Zeichens Madrider Vereinslegende, geht diese Vorsicht gegen den Strich. "Ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht", kritisierte der mittlerweile 46-Jährige seinen ehemaligen Mitspieler in der spanischen Fußball-Show "El Chiringuito". "Ich sehe Messi bei Paris spielen, Lewandowski in Barcelona - du musst akzeptieren, dass vor der WM ein Verletzungsrisiko besteht."

Ist das Weltturnier ursächlich für Benzemas Zurückhaltung, der den WM-Titel seiner Landsleute 2018 verpasst hatte und in (knapp) vier Jahren bereits 38 wäre? Unklar. "Niemand will die WM verpassen, aber der Verein steht an erster Stelle. Du darfst dein Team nicht im Stich lassen", appelliert Guti - vergeblich. Den Schaden von bis zu fünf Punkten Rückstand auf Barça in Grenzen halten müssen seine Kollegen am Donnerstagabend einmal mehr ohne Benzema. In der K.-o.-Phase der Königsklasse kann er es im Frühjahr ja wieder gutmachen.