Real im Rückspiel gegen Manchester City ohne David Alaba

Real Madrid muss im wichtigen Champions-League-Halbfinalrückspiel gegen Manchester City auf Abwehrchef David Alaba verzichten. Der ÖFB-Teamspieler laboriert an einer Adduktorenverletzung und kann seinem Team nicht helfen, nach der 3:4-Niederlage im Hinspiel noch in das Endspiel einzuziehen.

David Alaba steht Real Madrid am Mittwoch im Semifinal-Rückspiel der Champions-League gegen Manchester City nicht zur Verfügung. Das bestätigte Trainer Carlo Ancelotti am Dienstag. Der ÖFB-Teamspieler laboriert an einer Adduktorenverletzung, die eine Teilnahme am Abschlusstraining unmöglich machte. Real muss im Bernabeu-Stadion gegen den englischen Meister einen 3:4-Rückstand aufholen.

Alaba wechselte im vergangenen Sommer nach zwölf Jahren beim deutschen Rekordmeister Bayern München nach Madrid, wo er sich unter Cheftrainer Carlo Ancelotti direkt einen Stammplatz sichern konnte und mit dem Klub in seiner Premierensaison über den Meistertitel jubeln durfte. Bislang bringt es Alaba auf 30 Startelfeinsätze in der spanischen Liga, in denen ihm zwei Tore (darunter ein Treffer im El Clasico gegen den FC Barcelona) und drei Assists gelangen.

Der 92-fache Teamspieler Österreichs absolvierte zudem auch elf Champions League-Partien, drei Spiele im spanischen Pokal sowie das Finale der Supercopa, welches Real Madrid Ende Jänner mit 2:0 gegen Athletic Bilbao für sich entscheiden konnte. Nach Torhüter Thibaut Courtois und Abwehrkollege Eder Militao stand Alaba in der aktuellen Saison bisher die meisten Spielminuten für seinen Verein auf dem Spielfeld.