Real gegen ManCity: Fünf Dinge, die sich seit dem 6:5 geändert haben

Real Madrid und Manchester City begegnen sich in der Champions League nach den spektakulären Duellen im Vorjahr schon wieder im Halbfinale. Seither ist einiges passiert.

Das Halbfinale gegen Manchester City setzte Real Madrids geradezu wahnsinniger Reise zum Champions-League-Titel 2022 die Krone auf. 3:5 stand es zusammengerechnet in der 90. Minute des Rückspiels in Madrid, als Real den Kopf durch einen Doppelpack von Rodrygo noch aus der Schlinge zog und die Paarung in der Verlängerung durch Karim Benzema sogar noch in ein 6:5 drehte. Ein historisches Comeback.

In der Vorschlussrunde 2023 kommt es just zur Neuauflage. Das hoch gehandelte Manchester City fordert den Rekordsieger auf dem Weg zum ersten Henkelpott der Vereinsgeschichte erneut heraus - doch nur zwölf Monate später haben sich einige Vorzeichen geändert. Zu Citys Vorteil?

1. Haaland macht es Real schwerer

Keine Vereinsbrille hatte die Wahrnehmung trüben können, dass Pressing-Mannschaft ManCity das gediegenere Real vor einem Jahr über weite Strecken beider Spiele dominierte und vor große Probleme stellte. Besonders im Hinspiel vor heimischer Kulisse (4:3) erspielte sich die Mannschaft von Pep Guardiola Chancen für sieben oder acht Tore - es haperte jedoch an der Verwertung.

Die Lösung dieses Problems kam wenige Monate später aus Dortmund und hört auf den Namen Erling Haaland. Der norwegische Hüne verleiht City nicht nur ungleich höhere Präsenz im Sturmzentrum und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Durch seine Spielweise, gerade im Zusammenspiel mit Kevin De Bruyne, lässt Haaland die ganze Mannschaft auch mal tiefer stehen und plötzlich geradliniges Spiel in die Spitze praktizieren - was sie inzwischen vielseitiger und noch gefährlicher macht.

All das dürfte dem defensiv traditionell durchaus anfälligen Real nicht gerade in die Karten spielen. Auch, weil sich City somit nicht mehr so leicht auskontern lässt.

Präsenz im Strafraum: Erling Haaland schoss auch den FC Bayern aus der Königsklasse. IMAGO/Sven Simon

2. Real hat nur noch das Eine im Kopf

Für Manchester City gilt damals wie heute: Getanzt wird noch auf mehreren Hochzeiten. Die Skyblues haben die erneute Verteidigung der Meisterschaft noch nicht unter Dach und Fach, außerdem steht am 3. Juni noch das FA-Cup-Finale gegen Manchester United an. Durchschnaufen ist nicht.

Anders Real Madrid, zumindest in diesem Jahr. La Liga ist für die Königlichen abgehakt, wo ein großer Rückstand auf den FC Barcelona bereits seit Wochen für unkonzentrierte und nachlässige Leistungen sorgt. Durch den Pokalsieg über Osasuna am vergangenen Samstag ist die nationale Saison für den CL-Titelverteidiger quasi beendet - was Vorteil, aber auch Nachteil sein kann. Dauerfokus contra gezielte Vorbereitung.

2022 war Real noch bis zu den Duellen mit Manchester voll im Meisterrennen gewesen, tütete den Titel schließlich zwischen den beiden City-Spielen ein. Madrid war durchgehend auf der Höhe - und zehrte davon. Das kann man den Königlichen 2023 beileibe nicht attestieren.

3. Der Superstürmer trägt Himmelblau

Als stärkere Mannschaft, zumindest im Kollektiv, galt City in den Augen vieler auch schon im Vorjahr. Doch Real verfügte über die formstärkeren Individualisten. Allen voran Karim Benzema drückte der Königsklasse in der Vorsaison seinen Stempel auf, traf alleine in der K.-o.-Phase unglaubliche zehnmal (dreimal gegen die Skyblues).

Aktuell steht der 35-jährige Ballon-d'Or-Gewinner erst bei vier CL-Treffern und ist auch aus gesundheitlichen Gründen von seiner damaligen Form weit entfernt. In den vergangenen Spielen überzeugte der Franzose kaum, weder fußballerisch noch statistisch (fünf der jüngsten sieben Spiele ohne Torbeteiligung). Einfache Fehler und vertändelte Chancen verwundern.

Der Superstürmer wird bei dieser Ausgabe von Real gegen City ein himmelblaues Trikot tragen. Haaland trifft in seiner ersten Saison auf der Insel schier ohne Ende, hat bereits den Premier-League-Torrekord gebrochen (35 Treffer in einer Saison) und führt auch die Torschützenliste der Königsklasse an (zwölf Tore in acht Spielen). Alleine dieser Faktor könnte dem englischen Meister im Vergleich zu 2022 den entscheidenden Vorteil verschaffen.

4. Reals Super-Joker sind keine mehr

Von außen noch mal frische Leistungsträger ins Rennen werfen - eine starke Bank kann besonders in der heißen Phase der Champions League einen Unterschied machen. Wer wüsste das besser als Real Madrid?

Real Madrids Startelf im Viertelfinale gegen Chelsea: Eduardo Camavinga und Rodrygo zählen inzwischen dazu. IMAGO/NurPhoto

Wann immer es für die Königlichen 2021/22 eng wurde - und das wurde es in der K.-o.-Runde der Königsklasse eigentlich immer -, wechselte Trainer Carlo Ancelotti seine Super-Joker Eduardo Camavinga und Rodrygo ein, die die Partien stets noch zugunsten Reals kippten. Letzterer brachte die Blancos im Halbfinal-Rückspiel gegen City durch einen Doppelpack in den Schlussminuten noch in die Verlängerung.

Auf diesen Faktor muss Madrid inzwischen praktisch verzichten, selbst wenn Marco Asensio als Joker immer für ein Fernschuss-Tor gut ist. Denn Camavinga und Rodrygo sind mittlerweile zu Stammspielern avanciert - auch weil der Franzose für den etatmäßigen Linksverteidiger Ferland Mendy (verletzt) einspringen muss und Rodrygo durch das Zurückziehen Fede Valverdes (Luka Modric kommt mit 37 Jahren sporadischer zum Einsatz) regelmäßig rechts vorne ran darf.

Gegen City wäre es dennoch denkbar, dass auf Reals rechter Seite Modric und Valverde beginnen, sodass Schreckgespenst Rodrygo erneut von der Bank kommen könnte.

5. Alle Augen auf Vinicius - Schlüsselspieler Akanji?

Benzema schwächelte zuletzt, aber Real Madrid hat ja noch Vinicius Junior. Der pfeilschnelle Brasilianer ist auf dem linken Flügel mit fairen Mitteln kaum zu stoppen und hat eine zweite Saison in Folge mehr als 20 Tore und 20 Vorlagen angehäuft. Wohl dem, der solch einen Garanten in seinen Reihen weiß.

In den Spielen der Königlichen fällt allerdings auf: Sie sind mehr denn je auf ihren polarisierenden Tempodribbler angewiesen, ohne den in der Madrider Offensive meistens wenig läuft. Wer den durchaus reizbaren und teilweise zu verspielten Brasilianer in den Griff bekam, hatte in den vergangenen Wochen und Monaten auch Real Madrid ganz gut im Griff. Das dürfte auch Guardiola nicht entgangen sein - und vielleicht auf eine Idee gebracht haben.

Während in der Vorsaison der betagte Fernandinho positionsfremd große Probleme mit seinem Landsmann hatte, könnte Guardiola diesmal Neuzugang Manuel Akanji gegen Vinicius stellen, der dessen irrwitziges Tempo womöglich mitgehen kann. Bei der Machtdemonstration gegen Arsenal vor zwei Wochen hatte Guardiola Akanji als Linksverteidiger gegen Bukayo Saka aufgeboten, der Vinicius Junior spielerisch nicht unähnlich ist. Der Schachzug war ein voller Erfolg.

Sollte der Schweizer in Abwesenheit des angeschlagenen Nathan Aké aber wieder links gebraucht werden - hier könnte es gegen Rodrygo oder Valverde gehen -, ist auch Rechtsverteidiger Kyle Walker extrem flink. Und robust. City erscheint gewappnet.