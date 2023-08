Real feiert seinen Neuzugang: Bellingham trifft bei Liga-Debüt

La Liga - Highlights by DAZN 13.08.2023

5:05Jude Bellingham hat es bereits in seinem ersten Ligaspiel geschafft, die Madridistas zu verzücken. Beim 2:0-Auftaktsieg in Bilbao war er mit einem Aufsetzer nach einer Ecke zur Stelle und markierte so seinen ersten Treffer im ersten Pflichtspiel.