Real feiert Matchwinner Paz - Warum Rüdiger besonders mitjubelte

Real Madrid strebt eine perfekte Champions-League-Gruppenphase an. Beim 4:2 gegen Napoli, das gleichbedeutend mit dem Gruppensieg war, brauchte es allerdings die Hilfe eines 19-jährigen Argentiniers.

Nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich rannte Real Madrid wütend an. Besonders Joker Joselu zeigte sich in vielen Situationen glücklos. Die erste Punkteteilung in der laufenden Champions-League-Saison drohte - doch dann trat ein erst 19-jähriger Joker auf den Plan: Nico Paz drehte sich stark um die eigene Achse und wuchtete den Ball dann aufs Tor. Keeper Alex Meret tauchte ab, ließ den haltbaren Ball allerdings passieren. Mit ungläubigem Blick rannte Paz, seit seinem zwölften Lebensjahr bei Real, Richtung Kurve. Kurz darauf kamen ihm von den Rängen gar "Nico"-Sprechchöre entgegen.

"Im ersten Moment konnte ich es gar nicht fassen", erklärte Paz nach Schlusspfiff bei "Movistar +": "Mein Tor? Ich habe mich einfach mal getraut und nicht groß darüber nachgedacht." Es folgte ein Jubelsturm der Kollegen, den wohl auch Paz so nicht kommen sah. "Meine Mitspieler waren fast glücklicher als ich, ich danke ihnen für ihre großartige Unterstützung."

Er hat das geleistet, was wir von ihm erwartet haben. Carlo Ancelotti über Nico Paz

Besonders überschwänglich hatte sich der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger, der den Treffer mit seinem Pass auflegte, mit Paz gefreut. Warum aber? Paz lieferte die Erklärung: "Rüdiger ist ein klasse Typ, wir haben eine tolle Beziehung. Auch der Trainer hat mich beglückwünscht."

Lob gab es von eben jenem. "Er hat das geleistet, was wir von ihm erwartet haben", sagte Carlo Ancelotti: "Für ihn ist es eine besondere Nacht. Er ist ein Spieler für die Zukunft, weil er viel Qualität hat, die ein Spieler der ersten Mannschaft auch braucht." Der Cheftrainer der Königlichen attestierte Paz "sehr gute Arbeit" und ein "gutes Niveau".

Paz begründete das mit der Ausbildung in der spanischen Hauptstadt: "Wir haben eine der besten Akademien der Welt, wenn nicht sogar die beste. Das heute war auch eine Botschaft an die Canteranos, dass es sehr wohl möglich ist."