Real-Fans spotten: Villarreal entlässt Setien nach vier Spielen

Der FC Villarreal hat Trainer Quique Setien (64) nach nur vier La-Liga-Spielen entlassen. Spott gab es in den sozialen Medien vor allem von Real-Madrid-Fans.

Die spanische Liga hat ihren ersten Trainerwechsel der neuen Saison - nach gerade einmal vier absolvierten Partien. Quique Setien muss schon in der ersten Länderspielpause seinen Spind beim FC Villarreal räumen. Das 1:3 beim FC Cadiz am vergangenen Freitag brachte das Fass bei den Verantwortlichen offenbar zum Überlaufen. Ex-Leipziger Alexander Sörloth hatte das Gelbe U-Boot noch in Führung geschossen, ehe doch die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel folgen sollte.

Der Heimniederlage gegen Betis (1:2) zum Saisonstart hatte das Team von Setien noch einen 1:0-Auswärtssieg auf Mallorca folgen lassen. Und wer weiß, ob der erfahrene Coach heute noch im Amt wäre, hätte Villarreal das furiose Fußballfest gegen den FC Barcelona am 3. Spieltag gewonnen. Sörloth & Co. spielten zu Hause im Estadio de la Ceramica groß auf, bogen einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung um, ehe Barcelona mit zwei Toren den Spieß doch noch einmal komplett umdrehte.

Spätestens mit der Niederlage im andalusischen Cadiz war der Unmut schließlich auch bei den Fans gewaltig gewachsen. Am Dienstagmittag zog Villarreal nun einen Schlussstrich unter das Kapitel Setien. Dieser hatte den Verein am 26. Oktober 2022 übernommen, nachdem Erfolgstrainer Unai Emery seinen Wechsel in die Premier League zu Aston Villa realisiert hatte. In 27 Ligaspielen feierte Setien in der Saison 2022/23 immerhin 14 Siege - dazu kamen vier Remis und neun Niederlagen.

Villarreal beschloss die Saison auf Rang fünf und qualifizierte sich damit für die Europa League. Auch die Förderung "vieler junger Spieler aus der Jugendakademie" hebt den Verein in seiner Pressemitteilung hervor. Am Ende aber fehlten Setien die sportlichen Argumente.

Kommentarspalte geflutet: "Morgen freier Tag"

Besondere Schadenfreude empfinden die Fans von Real Madrid nach der Entlassung. Die Kommentarspalte bei Twitter ist geflutet mit Nachrichten des Wortlauts: "Morgen freier Tag." Nicht vergessen haben sie die Parodie Setiens nach dem 3:2-Auswärtssieg im Bernabeu Anfang April, als er seiner Mannschaft in der Kabine tanzend einen freien Tag versprochen hatte.

Selbiges hatte Real-Coach Carlo Ancelotti nur drei Tage zuvor getan, als die Königlichen mit einem historischen 4:0-Auswärtssieg beim FC Barcelona ihr Finalticket für die Copal del Rey lösten. Sportlich Revanche nehmen kann Real, das auch das Liga-Hinspiel gegen Villarreal mit 1:2 verloren hatte, erst am Wochenende vor Weihnachten.