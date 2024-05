Real-Fan Andrich: "Hungrig auf noch einen Titel"

Mit erstmals 24 Spielern konnte Julian Nagelsmann am Mittwoch auf dem Übungsplatz in Blankenhain trainieren. Mit am Start waren auch die am Vortag eingetroffenen Leverkusener Double-Gewinner und Kapitän Ilkay Gündogan.

Aus Blankenhain berichtet Oliver Hartmann

Die Familienanghörigen der Nationalspieler haben das Spa & Golf Resort Weimarer Land verlassen, für Julian Nagelsmann und seine auf 24 Spieler angewachsene Belegschaft begann damit die zweite Stufe der knapp dreiwöchigen EM-Vorbereitung. Standard-Training stand auf dem Programm für die in zwei Gruppen aufgeteilten Spieler, wegen des strömenden Regens wurde die Einheit verkürzt.

"Unsere Batterien sind schon wieder aufgeladen. Wir haben so viel Bock, dass sich die Batterien fast von alleine aufgeladen haben", verkündete Abwehrspieler Jonathan Tah, der ebenso wie seine Leverkusener Teamkollegen Florian Wirtz und Robert Andrich am Samstag mit dem DFB-Pokalsieg über Kaiserslautern das Double perfekt gemacht hatte. Und der mit entsprechendem Rückenwind der Heim-EM entgegensieht. "Wir kommen mit viel Selbstvertrauen und der Gier, weiter erfolgreich sein zu wollen", sagte Tah.

Andrichs Ansage nach der "Wahnsinnssaison" klang ähnlich: "Wir sind hungrig auf noch einem Titel." Schon der DFB-Pokalsieg im Olympiastadion, "wo ich früher Balljunge war", war für den gebürtigen Berliner "sehr speziell" und eine "Erinnerung, die man sich nicht kaufen kann". Und hat die Sehnsucht geweckt, am 14. Juli im EM-Finale an diesen Ort zurückzukehren.

Tah und Andrich sind gesetzt

Die Erfolgssträhne im Klub hat für beide Spieler auch positive Auswirkungen in der Nationalmannschaft - beide sind im EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland gesetzt. Andrich feierte im November gegen Österreich sein Länderspiel-Debüt und wurde in den wegweisenden März-Partien gegen Frankreich und die Niederlande als Nebenmann von Rückkehrer Toni Kroos in die Startelf befördert. Dort hat sich Tah schon seit dem Herbst festgespielt. In den sechs Länderspielen unter Nagelsmann stand der Abwehrspieler stets von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz.

Debüt mit 20, aber kein Turnierspiel

"Natürlich gibt das Vertrauen und ein gutes Gefühl - aber nicht in der Form, dass man sich zurücklehnt", sagte Tah über seinen Stammplatz-Status. Bereits mit 20 gab der Verteidiger im März 2016 gegen England seine Länderspiel-Premiere, wurde von Joachim Löw drei Monate später für die EM in Frankreich nachnominiert, nachdem sich Antonio Rüdiger beim Trainingsauftakt in Evian einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Zum Einsatz kam Tah nicht, und danach wurde er nicht mehr zu einem großen Turnier eingeladen. "Ich habe jeden Rückschlag zum Anlass genommen, mich weiter zu entwickeln und besser zu werden", sagte er im Rückblick. Jetzt soll er gemeinsam mit Rüdiger in der Innenverteidigung die Defensive stärken. "Ich verstehe mich nicht nur auf dem Platz mit Toni, sondern auch menschlich", so Tah über Rüdiger.

Auf seinen Nebenmann muss Tah noch warten, Andrich ebenfalls auf Kroos. Das Real-Duo trifft ebenso wie die Dortmunder Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck wegen des Champions-League-Endspiels am Samstag erst am Dienstag im Base Camp in Herzogenaurach ein. "Klar kann man sagen: Als Deutscher ist man für die deutsche Mannschaft", entgegnete Andrich zunächst auf die Frage, wem er am Samstag die Daumen drücke, legte sich dann aber doch anders fest: "Am Ende bin ich trotzdem für Real". Tah gab sich diplomatischer und meinte, es möge "die bessere Mannschaft gewinnen".

Über seine sportliche Zukunft will der 23-malige Nationalspieler erst nach der EM entscheiden. Seit Wochen ranken sich die Spekulationen, dass er zur neuen Saison beim FC Bayern landen könnte - Tah selbst gab sich diesbezüglich zugeknöpft. Er könne die Fragen verstehen angesichts der Tatsache, dass sein Vertrag in Leverkusen im nächsten Jahr ausläuft, "aber jetzt bin ich bei der Nationalmannschaft, fokussiere mich voll und ganz darauf, was vor uns liegt, und werde alles andere ausblenden".