Real ermöglicht Barça das Wunschszenario - und kann es wieder zunichtemachen

Der FC Barcelona könnte sich dank Real Madrid ausgerechnet in dem Spiel zum Meister krönen, in dem es den Katalanen wohl am liebsten wäre.

Am Dienstagabend war dann wohl die letzte Chance darauf verstrichen, dass das Meisterrennen in La Liga noch mal ein kleines bisschen Fahrt aufnehmen könnte. Tabellenführer FC Barcelona mühte sich gegen Pokalfinalist Osasuna lange Zeit in Überzahl, gewann am Ende aber - wie so oft in dieser Saison - noch spät mit 1:0. Das Bollwerk hielt, die Ergebnismaschine lief weiter.

Ganz anders Titelverteidiger Real Madrid, ebenfalls nicht zum ersten Mal in einer weiteren Spielzeit, in der der Rekordmeister die Liga nicht verteidigen wird. Letztmals hatte das 2008 unter Trainer Bernd Schuster funktioniert. Stattdessen patzte Defensiv-Garant Eder Militao in San Sebastian; die Rote Karte gab es nicht für den Gegner, sondern für die Königlichen selbst; am Ende stand es 0:2 gegen Real Sociedad.

14 Punkte trennen die beiden Erzrivalen nun fünf Spiele - also 15 mögliche Punkte - vor dem Saisonende. Realistisch betrachtet geht es also nicht mehr darum, ob, sondern wann der FC Barcelona erstmals seit 2019 wieder spanischer Meister wird.

La-Liga-Pause wegen Reals Pokalfinale

Wenn sie es sich aussuchen könnten, hätten die Katalanen von den verbleibenden Partien da wahrscheinlich einen Wunschtermin - den durch die Niederlage im Baskenland am Dienstagabend ausgerechnet Real Madrid möglich gemacht hat. Nach dem Pokalfinale am kommenden Samstag, das die Blancos gegen Osasuna bestreiten, geht es in La Liga in zwei Wochen nämlich unter anderem mit dem Stadtderby in Barcelona weiter.

Der FCB gastiert am Sonntag, den 14. Mai, um 21 Uhr bei Espanyol - und könnte auf dem Rasen des Stadtrivalen die großen Feierlichkeiten beginnen. Sollte Real tags zuvor zu Hause gegen Getafe gewinnen, würde den Katalanen übrigens nur ein Sieg reichen, da der direkte Vergleich mit den Königlichen verloren ging (1:3, 2:1).

Genau an diesem Punkt befindet sich allerdings die Krux der Wann-Frage in der spanischen Meisterschaft. Sollte Real zwischen den beiden Halbfinal-Spielen in der Champions League gegen Manchester City nämlich erneut nicht gewinnen, wäre das Wunschszenario wieder passé - und der FC Barcelona müsste seinen Titel bereits auf der Couch feiern.