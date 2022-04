Real-Coach Ancelotti reist nach London nach

Real Madrid kann im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea doch auf Carlo Ancelotti bauen. Der Coach reiste am Mittwoch nach London.

Am Dienstag kamen die Königlichen ohne Cheftrainer Ancelotti in London an. Der 62-Jährige fehlte wie schon am Wochenende beim 2:1 in Vigo aufgrund eines positiven Coronatests. In der Liga hatte ihn Co-Trainer und Sohn Davide Ancelotti (32) vertreten.

Ein erneuter Einsatz des Nachwuchses wird am Mittwoch nun nicht dazukommen, denn Ancelotti senior machte sich am Mittwochfrüh auf den Weg nach London. Nach einem negativen Coronatest durfte der Coach die Isolation verlassen und demzufolge in den Flieger steigen.

Somit können die Königlichen heute Abend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Duell mit Thomas Tuchel und dem FC Chelsea auf den Cheftrainer bauen. Im vergangenen Jahr war Real im Champions-League-Halbfinale an den Blues gescheitert.