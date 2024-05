Real bis zum Schluss: Ancelotti kündigt Karriereende in Madrid an

Carlo Ancelotti wird nach Real Madrid keine andere Mannschaft mehr trainieren. Doch wann er seine Laufbahn als Coach beenden wird, steht noch nicht fest.

Am Samstag kämpft Carlo Ancelotti um die Champions-League-Krone - mal wieder. Schon vier Mal hielt der 64-Jährige den Henkelpott in seinen Händen, zweimal mit Real Madrid. Die Trainerkarriere des Italieners ist mit mehr als 20 Titel in Spanien, Frankreich, England, Italien und Deutschland überaus erfolgreich - und sie wird irgendwann bei Real enden. Denn in einem Interview mit der italienischen La Repubblica kündigte Ancelotti nun an, seine Laufbahn bei Real beenden zu wollen, ließ allerdings offen, wann dieser Zeitpunkt kommen wird. Vertraglich ist Ancelotti noch bis 2026 an die Königlichen gebunden.

An den Tag des Aufhörens denkt der ehemalige Bayern-Trainer momentan nicht. Vielmehr an das Finale gegen Borussia Dortmund, vor dem er genauso angespannt sei wie vor seinem ersten Champions-League-Endspiel vor 21 Jahren.

Gerüchte um Brasilien-Engagement zum Jahreswechsel

Mit seinem Bekenntnis, keine andere Mannschaft mehr trainieren zu wollen, schloss der Ex-Profi allerdings auch ein Engagement als Nationaltrainer aus. Im vergangenen Herbst hatte es Gerüchte gegeben, dass Ancelotti die Auswahl Brasiliens übernehmen wird, der damalige Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues hatte ihn öffentlich als künftigen Trainer genannt. Doch nach Rodrigues' Rückzug hatten sich die Pläne offensichtlich zerschlagen, Ancelotti verlängerte stattdessen zum Jahresende 2023 überraschend bei Real.

Dort ist er in zweiter Amtszeit tätig, schon zwischen 2013 und 2015 hatte er in der spanischen Hauptstadt gearbeitet und damals wie heute Erfolge gefeiert. Seinen Stil habe er auch nicht verändert, verriet der Routinier. Er gebe höchstens ein paar Aufgaben an sein Trainerteam ab, dem auch sein Sohn Davide angehört. Der Erfolg gibt ihm Recht: Mit den Blancos gewann Ancleotti in dieser Saison souverän die Meisterschaft - und könnte sich am Samstag in London einmal mehr die europäische Krone aufsetzen.