Real Betis verpflichtet Leihgabe Roca fest

Bereits in der abgelaufenen Saison trug der ehemalige Bayern-Akteur Marc Roca das Trikots von Real Betis - jedoch lediglich auf Leihbasis. Dies wird sich zukünftig ändern, denn wie der spanische Erstligist am Freitag bekannt gab, habe man sich mit Rocas Stammverein Leeds United auf einen festen Transfer verständigt. Roca, der für die Andalusier zuletzt wettbewerbsübergreifend 34-mal zum Einsatz kam (drei Tore), unterschreibt in Sevilla einen Fünfjahresvertrag bis 2029.