Real, Berisha, BVB: Elf Rekordzahlen der Youth League

Der neue Youth-League-Sieger wird am Montagabend in Genf gekürt. Zuvor lohnt ein Blick auf elf Rekordzahlen des wichtigsten europäischen Junioren-Wettbewerbs.

In der Youth League wird es am Montagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) auf jeden Fall eine Premiere geben, denn die beiden Finalisten AZ Alkmaar und Hajduk Split haben diesen Wettbewerb noch nie gewonnen. Damit wird es in der neunten Ausgabe des Wettbewerbs den siebten unterschiedlichen Sieger geben. Nur Barcelona (2014 und 2018) sowie Chelsea (2015 und 2016) konnten die Youth League bis dato zweimal gewinnen.

Doch wer hat im wichtigsten europäischen Junioren-Wettbewerb die meisten Spiele oder die meisten Tore vorzuweisen? Welche Teams kommen traditionell weit? Elf Rekordzahlen der Youth League.

Nur einer spielte häufiger als Diogo Costa

Die meisten Einsätze in Youth-League-Partien hat Pedro Alvaro im Trikot von Benfica Lissabon absolviert - in Summe sogar 28. Dahinter folgt ein weitaus prominenterer Name: Diogo Costa folgt mit 27 Einsätzen auf Rang zwei, der 23-Jährige ist mittlerweile Stammtorwart beim FC Porto und portugiesischer Nationalkeeper. Er machte bei der Winter-WM 2022 in Katar alle fünf Partien des Europameisters von 2016 über die volle Distanz.

Bei den Spielern mit den meisten Toren in der Youth League klingelt es wohl vor allem bei einem Namen: Neben Charlie Brown (Chelsea) und Roberto Nunez (Atletico) erzielte nämlich auch Borja Mayoral (Real) insgesamt 15 Tore. Über 130 La-Liga-Spiele stehen bis dato in der Vita des Angreifers vom FC Getafe, der in der Saison 2016/17 auch 19 Bundesligaspiele (zwei Treffer) für den VfL Wolfsburg machte.

Gleich vier Talente schafften übrigens das Kunststück, fünf Treffer in nur einem Spiel zu erzielen - und einer davon ist mittlerweile deutscher A-Nationalspieler. In der Saison 2016/17, als die Salzburger unter der Führung von Trainer Marco Rose über den Meisterweg den großen Wurf landeten, schoss Mergim Berisha gegen Qairat Almaty beim 8:1 fünf Treffer. Die anderen drei erzielte ein gewisser Hannes Wolf.

Außer Berisha trafen auch Abdelrahman Zeeni (2022/23), Ivan Ignatev (2017/18) und Fatih Aktay (2016/17) jeweils fünfmal in nur einer einzigen Partie. Die meisten Tore in einer einzelnen Gruppenphase gehen auf das Konto des bereits erwähnten Roberto Nunez, der in der Saison 2015/16 insgesamt neun Treffer in der ersten Phase des Wettbewerbs für Atletico erzielte. In der Gruppe landeten die Rojiblancos übrigens trotz 13 Punkten aus sechs Spielen und 25:5 Toren hinter Benfica Lissabon (16 Zähler, 29:3 Treffer).

Königlicher Dominator - Exoten aus Island

Auf Mannschaftsebene liegt Real Madrid in vielen Statistiken ganz vorne. Der Nachwuchs der Königlichen hat die meisten Spiele in der Youth League absolviert, 77 an der Zahl. Auf den Plätzen folgen Benfica (76) und Atletico (73). Dieses Trio hat auch die meisten Siege im wichtigsten europäischen Junioren-Wettbewerb vorzuweisen: Real ging 51-mal als Sieger vom Platz, Benfica und Atletico je 44-mal.

Auch wegen der Offensive geht man Real in der Youth League besser aus dem Weg: Die jungen Königlichen erzielten bis dato 203 Treffer - die meisten Tore aller Teilnehmer. Im Schnitt sind es 2,6 Tore pro Spiel. In die Nähe kommen da nur Benfica (184) und der zweimalige Sieger Chelsea (175).

Real ist es auch, das den höchsten Heimsieg der noch immer jungen Youth-League-Geschichte feierte: Am 13. September 2017 deklassierten die Blancos zum Auftakt der Gruppenphase zu Hause APOEL Nikosia mit 10:0 - Dani Gomez und Pedro Ruiz Delgado trafen jeweils dreimal. Den höchsten Auswärtssieg landete ein echter Exot: Akranes aus Island ließ auf dem Meisterweg nach einem 4:0 im Hinspiel gegen Levadia Tallinn im Rückspiel ein 12:1 folgen.

BVB im Zuschauer-Ranking zweimal dabei

Deutsche Vereine tauchen bei den Rekordzahlen selten auf. Allerdings gehört der FC Bayern zu einem der zehn Klubs, die in den ersten neun Ausgaben immer vertreten waren. Real schaffte es von diesen Teams immer mindestens ins Achtelfinale, Atletico immer mindestens in die Play-offs. Zu diesem Kreis zählen ansonsten noch Ajax, Barcelona, Benfica, Juventus, ManCity, PSG und Porto.

Bei den Spielen mit den höchsten Zuschauerzahlen taucht indes zweimal Borussia Dortmund auf: Zum Viertelfinale gegen Atletico (0:1) in der Saison 2021/22 kamen nach UEFA-Angaben 19.300 Zuschauer. Das toppen nur die Partien Krasnodar-Real (32.510) in der Saison 2017/18 sowie Deportivo-Kiew (20.115) in der Spielzeit 2021/22. Auf Platz vier folgt Astana-Benfica (17.000) in der Saison 2015/16, auf fünf das letzte BVB-Spiel aus dieser Saison - zum Viertelfinale gegen den Endspiel-Teilnehmer Hajduk Split (8:9 i.E.) kamen 16.000 Fans.