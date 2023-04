Real antwortet auf Laportas polemische Rauchbombe

Am Montag wollte der FC Barcelona Erklärungen zum Negreira-Skandal liefern. Präsident Joan Laporta konzentrierte sich aber lieber auf Erzrivale Real Madrid. Die Königlichen reagierten.

Kein einziger Buchstabe, noch nicht einmal ein Emoji. Lediglich ein Video, vier Minuten und 36 Sekunden lang. So reagierte Real Madrid auf seinen sozialen Medien auf eine erneute Breitseite von Barça-Präsident Joan Laporta.

Der 60-Jährige hatte auf einer Pressekonferenz am Montag, bei der es um den Schiedsrichter-Skandal rund um Zahlungen des FC Barcelona an eine Firma des ehemaligen Schiedsrichters José María Enriquez Negreira gehen sollte, größtenteils auf Erklärungen und Transparenz verzichtet. Stattdessen griff Laporta lieber den sportlichen Erzrivalen an.

Der Präsident des spanischen Tabellenführers warf eine polemische Rauchbombe, die die eigenen Ungereimtheiten im Stile eines Ablenkungsmanövers übertünchen und den Blick lieber auf die Königlichen richten sollte - und deren angebliche Nähe zum früheren spanischen Diktator Francisco Franco (1892-1975). Aber Real, aber Real, aber Real - "der Klub des Regimes". Vom eigenen Anhang gab es Applaus.

Aus Madrid folgte noch am Montagabend dann auch eine Reaktion - besagtes Video. Darin beziehen die Blancos gewissermaßen Stellung zu Laportas Vorwürfen, dass sie doch auch über Jahre von den Schiedsrichtern bevorzugt worden seien, ganz besonders während der Diktatur Francos.

Barça ernannte Franco zum Ehrenmitglied, argumentiert Real

"Wer war der Klub des Regimes?", fragt Real in dem Clip, der erst Laportas Aussagen zeigt und anschließend Gegendarstellungen liefert. Die Königlichen weisen darauf hin, dass Barça Franco, der den katalanischen Verein "dreimal vor dem Konkurs bewahrt hat", 1965 zum Ehrenmitglied ernannte, oder dass das Camp Nou einst von Francos Generalminister José Solis Ruiz eingeweiht wurde.

Außerdem führen die Madrilenen auf, dass Barça unter dem Diktator acht Meisterschaften und neun Pokalsiege feierte, während Real "unter Franco 15 Jahre brauchte, um die Liga zu gewinnen". Diverse Kurz-Clips zeigen währenddessen auch Barça-Ehrungen in Anwesenheit Francos oder Franco-Ehrungen durch den FC Barcelona.

Aus dem Lager der Katalanen wird schon seit Jahren immer wieder eine angebliche Real-Nähe zu Franco beklagt, besonders in Bezug auf die Europapokal-Siege der Ära Alfredo di Stefano. Direkt mit dem Franco-Regime in Verbindung stand in den Anfangsjahren von dessen Diktatur tatsächlich Stadtrivale Atletico, der nach einem Deal mit der spanischen Luftwaffe zwischenzeitlich in "Atletico Aviacion" umbenannt worden war.