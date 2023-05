Real am Ende einer Ära? "Das hieß es schon einmal"

Mit einem 0:4 bei Manchester City endete die Champions-League-Saison für das gerade in diesem Wettbewerb erfolgsverwöhnte Real Madrid (fünf Titel in den letzten zehn Jahren) im Halbfinalrückspiel jäh.

Der Titelverteidiger zeigte sich indes als äußerst fairer Verlierer. Schon auf dem Platz folgten direkt nach Schlusspfiff trotz der historischen Niederlage die ersten Glückwünsche seitens der Real-Akteure an die Spieler von ManCity. Auch in ihren Statements danach spiegelte sich diese Haltung wieder. "Sie waren besser als wir und ziehen verdient ins Finale ein", meinte etwa Emilio Butragueno, Direktor bei den Königlichen und Real-Legende, nach der Partie.

Auch Carlo Ancelotti äußerte sich eindeutig. "Sie haben uns gleich am Anfang stark unter Druck gesetzt und das hat es für uns sehr schwer gemacht, das Spiel so aufzubauen wie wir wollten", meinte der italienische Coach, der nach der Partie nicht tiefer in eine Analyse gehen wollte. "Das macht heute keinen Sinn. Es ist eine schmerzhafte Niederlage. Aber in einem Halbfinale der Champions League kann das gegen einen derart starken Gegner passieren", so der 63-Jährige.

"Nicht gut genug von uns, zu gut von ihnen"

Ein wenig mehr ins Detail ging da schon Toni Kroos, der mit einem satten Distanzschuss an die Querlatte in der ansonsten schwachen ersten Hälfte von Real die beste Chance im gesamten Spiel für Madrid gehabt hatte. "Die ersten 20, 25 Minuten haben uns das Spiel verloren. Wir waren wie im Hinspiel deutlich zu passiv. Es war nicht gut genug von uns und zu gut von ihnen", analysierte der Weltmeister von 2014 und fünfmalige Champions-League-Sieger.

Ich würde uns noch nicht unterschätzen für die nächste Zeit. Toni Kroos

In der zweiten Hälfte wurde es dann ein wenig besser, so der 33-Jährige: "Wir hatten dann mehr Ballbesitzphasen, waren aber auch vorne zu unsauber, um das dann in ernsthafte Szenen umzumünzen. Richtig viel ist auch dann vorne nicht rumgekommen bei uns, das muss man ehrlich sagen. Lange Rede, kurzer Sinn: Wir sind verdient ausgeschieden."

Kroos: "Würde uns noch nicht unterschätzen"

Als Fazit sei die Champions-League-Saison 2022/23 für den Titelverteidiger dennoch sehr ordentlich verlaufen. "Wir sind weit davon entfernt, ein Halbfinale als Enttäuschung einzustufen. Heute sind wir natürlich enttäuscht, weil wir ins Finale wollten." Nach der bereits ebenfalls verpassten Meisterschaft, habe der jüngst gewonnene Pokal (2:1 im Finale gegen Osasuna) - erstmals seit 2014 - natürlich eine höhere Bedeutung. "Der Pokalsieg war schon eine Überraschung - und wichtig, gerade, wenn man in den anderen Wettbewerben nicht gewinnt", so Kroos.

Auf Nachfrage im ZDF, ob das Halbfinal-Aus nun endgültig das Ende der Real-Ära von Spielern wie ihm, Luka Modric (37) oder Karim Benzema (35) einläute, meinte Kroos mit einem Grinsen: "Das habe ich vor drei, vier Jahren schon gehört, als wir mal 4:1 zu Hause gegen Ajax verloren haben. Da wurde das Ende aber noch einmal ausgesetzt letztes Jahr mit noch einem Champions-League-Titel. Deswegen würde ich uns noch nicht unterschätzen für die nächste Zeit."