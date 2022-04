Reaktion aus dem Lehrbuch: FCA trotzt Enttäuschung

Nach der Heimniederlage gegen Hertha BSC gingen die Köpfe der Augsburger vor einer Woche nach unten. Mit dem Auswärtssieg beim VfL Bochum ist mit einer Woche Verspätung der vorentscheidende Schritt zum Klassenerhalt gemacht worden.

Allen Augsburger fiel ein Stein vom Herzen. Markus Weinzierl rannte mit dem Schlusspfiff auf den Rasen und herzte seine Spieler. Auf eine solch sportliche Einlage verzichtete Stefan Reuter. "Da merkt man halt, dass er etliche Jahre jünger ist", erzählte der Sportchef lachend. Freude und Erleichterung waren beim 55-Jährigen aber genau so groß. "Es war nicht einfach, die Enttäuschung nach dem Spiel gegen Hertha letzte Woche war riesengroß, weil wir da unbedingt etwas mitnehmen wollten. Deshalb war es umso wichtiger, dass du dieses Spiel gewinnst", sagte Reuter nach dem 2:0 in Bochum.

Auch Weinzierl nahm nochmal ausführlich Bezug auf die bittere Heimniederlage gegen die Hertha vor einer Woche, wo der vorzeitige Klassenerhalt auf dem "Silbertablett" gelegen habe. "Das dann die Mannschaft, die Jungs enttäuscht waren, das ist ganz normal, das habe ich auch so erwartet. Wir haben viele Gespräche geführt. Wir wollten uns diese drei Punkte wiederholen, die wir zu Hause liegen gelassen haben." Gelungen ist das, weil der FCA für seine Verhältnisse auf ganzer Linie überzeugte.

Ganz nach dem Geschmack von Weinzierl

Die Darbietung an der Castroper Straße war ganz nach dem Geschmack von Weinzierl. "Wir haben den Plan heute sehr gut umgesetzt. Es hat uns richtig gutgetan, dass wir mit fünf Spielern verteidigt haben, wir haben wenig zugelassen und im richtigen Moment die Tore erzielt. Das 2:0 vor der Halbzeitpause war psychologisch sehr wertvoll. Wir haben auch immer wieder Ballbesitzphasen und Umschaltmomente dabei gehabt", resümierte der Trainer. Die Effizienz in der Offensive gepaart mit der stabilen Hintermannschaft ließ den VfL am Sonntagnachmittag vergebens anrennen.

Daran arbeiten wir, dass wir da mehr Konstanz reinkriegen Stefan Reuter

Bei einem der souveränsten Augsburger Sieger dieser Saison stand zwar die Mannschaftsleistung im Vordergrund, doch in jeder Reihe kristallisierten sich wichtige Akteure besonders heraus. Reece Oxford hielt hinten den Laden zusammen, Niklas Dorsch stabilisierte das Zentrum und löste Drucksituationen immer wieder spielerisch, vorne sorgte das umtriebige Sturmduo um Michael Gregoritsch und André Hahn bei den wenigen Chancen immer wieder für Gefahr. Würde der FC Augsburg nur öfter an dieses Niveau anknüpfen können, der Klassenerhalt wäre schon vor Wochen gesichert gewesen.

"Daran arbeiten wir, dass wir da mehr Konstanz reinkriegen. Natürlich ist es das Ziel, das in einer Regelmäßigkeit abzurufen", erläuterte Reuter, der trotz des komfortablen Vorsprungs von sieben Punkten auf den Relegationsplatz bei noch drei ausstehenden Spielen noch nicht vom Klassenerhalt sprechen wollte. "Es ist noch zu früh, weil wir noch nicht durch sind", betonte er mit Blick auf die wohl nur noch theoretische Möglichkeit, bis auf Platz 16 abzurutschen.

Die Planungen für die zwölfte Saison in der Bundesliga dürften dennoch schon jetzt konkreter werden. "Grundsätzlich macht man sich ja permanent Gedanken. Es ist ja nicht so, dass es erst losgeht, wenn es final geschafft ist", so der Geschäftsführer. Fakten in dieser Hinsicht kann das Team am kommenden Samstag schaffen, im Heimspiel gegen den 1. FC Köln.