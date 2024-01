Reaktion auf personelle Engpässe: Bayern leiht Sembrant aus

Die FC Bayern Frauen haben auf dem Transfermarkt nachgelegt und mit Linda Sembrant eine routinierte Verstärkung für das Abwehrzentrum gefunden. Die 36-Jährige kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende von Juventus Turin.

Der FC Bayern München hat in der Defensive nachgelegt und mit Linda Sembrant eine erfahrene Innenverteidigerin bis zum Saisonende ausgeliehen. Die 36-jährige Schwedin, die bereits 143 Spiele für die Nationalmannschaft absolvierte, kommt von Juventus Turin.

"In der anstehenden und sehr wichtigen Phase der aktuellen Saison mussten wir uns personellen Engpässen in unserer Abwehrreihe stellen", erklärt Francisco De Sá Fardilha, Technischer Leiter der FCB-Frauen insbesondere mit Blick auf den Ausfall der beiden Innenverteidigerinnen Magdalena Eriksson (Mittelfußbruch) und Tainara, die im Februar und März mit der brasilianischen Nationalmannschaft am Gold Cup teilnehmen wird.

Man wolle zwar auf der einen Seite "alles daran setzen", die verletzten Spielerinnen - unter anderem fehlen auch die beiden Außenverteidigerinnen Ana Maria Guzman (Knieverletzung) und Carolin Simon (Kreuzbandriss) - wieder fit zu bekommen, gleichzeitig aber auch "sicherstellen, dass wir in jedem Spiel auf höchstem Niveau konkurrenzfähig sind". Dazu soll die erfahrene Sembrant, die mit den Schwedinnen bereits dreimal WM-Dritte wurde und mit Turin dreimal die italienische Meisterschaft holte, ihren Teil beitragen.

Erfahrung, Souveränität und Führungsqualitäten

Sembrant erfülle alle Voraussetzungen, die den Bayern auf ihrer Suche nach einer Verstärkung wichtig waren, wie De Sá Fardilha hervorhebt. "Sie ist auf höchstem Niveau sehr erfahren, hat ein hervorragendes Spielverständnis und wird sich zudem gut in unsere bestehende Abwehrreihe eingliedern. Sie ist sehr souverän mit dem Ball und für ihre Führungsqualitäten allseits bekannt. Wir sind überzeugt, dass sie uns defensiv, aber auch in der Vorwärtsbewegung helfen wird."

Die Verteidigerin selbst hat sich vorab bei Nationalmannschaftskollegin Erikkson erkundigt, wie sie erklärt. "Sie hat mir viel vom Verein erzählt und mir ein sehr gutes Gefühl gegeben." In "einem der größten Clubs in Europa mit einer beeindruckenden Geschichte" will sich Sembrant "schnellstmöglich in der Mannschaft und in der neuen Umgebung eingewöhnen und die Spielphilosophie unseres Trainers verinnerlichen, denn wir haben viel vor", betont die Neuverpflichtung. Die erste Chance sich zu beweisen gibt es für Sembrant vielleicht schon am Sonntag (14 Uhr). Dann sind die FCB-Frauen im DFB-Pokal-Achtelfinale bei den Kickers Offenbach zu Gast.