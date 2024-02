Reaktion auf Personalsorgen: TV Hüttenberg zieht Wechsel vor

Der eigentlich für den Sommer geplante Wechsel von Paul Ohl zum Handball-Zweitligisten TV 05/07 Hüttenberg wird aufgrund des personellen Engpasses im Rückraum vorgezogen.

Der 21-jährige Mittelmann Paul Ohl kommt mit sofortiger Wirkung nach Mittelhessen und werde bereits am Montag im Heimspiel gegen den TuS Vinnhorst im Kader stehen, teilte der TVH mit. Am letzten Tag der Wechselfrist konnten sich der TV Hüttenberg und der VfL Gummersbach, für den Ohl bisher in der U23 im Einsatz war, einigen.

Durch den langfristigen Ausfall von Niklas Theiß, den langzeitverletzten Phillip Opitz und den kurzfristigen Abgang von Robin Leunissen zum Liga-Konkurrenten HSG Nordhorn-Lingen, hatte sich die personelle Lage beim TVH im Rückraum weiter verschlechtert, so dass sich die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen sahen.

Reaktion auf personellen Engpass

Zudem fiel zuletzt auch Paul Kompenhans wegen einer Fuß-Operation aus, sollte aber zeitnah wieder einsatzfähig sein. Paul Ohl sagt: "Es freut mich außerordentlich, dass wir eine Einigung erzielt haben, um den frühzeitigen Wechsel zu ermöglichen."

"Obwohl mir die U23 beim VfL nach wie vor sehr am Herzen liegt, blicke ich voller Vorfreude auf die neuen Herausforderungen in Hüttenberg und bin gespannt auf das, was mich dort erwartet", so Ohl.

"Einerseits können wir so die Verletztensituation mit Niklas Theiß, Phillip Opitz und den Abgang von Robin Leunissen kompensieren und die Trainingsqualität dadurch wieder erhöhen", sagt TVH-Trainer Stefan Kneer.

Kneer: "Kann jetzt schon langsam reinwachsen"

"Auf der anderen Seite lernt Paul das System schon ein bisschen früher kennen und kann da jetzt schon langsam reinwachsen und in der nächsten Saison die Rolle übernehmen, die wir für Ihn angedacht haben."

"Er kann jetzt schon die Mannschaft und das Umfeld kennenlernen. Ich denke, es ist für beide Seiten eine optimale Situation und es wurde jetzt kurzfristig noch eine optimale Lösung gefunden", ergänzt er.