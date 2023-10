Reaktion auf Perdedaj-Ausfall: Homburg holt Jansen

Regionalligist FC 08 Homburg ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat Max Jansen (30) verpflichtet. Der Mittelfeldspieler bringt Zweitligaerfahrung mit.

Mit Max Jansen hat der FC 08 Homburg am Dienstag einen positionsgetreuen Ersatz für Fanol Perdedaj präsentiert. Der 30-Jährige unterschreibt beim Südwest-Regionalligisten einen Vertrag über zwei Spielzeiten. Die Verpflichtung war aus Sicht der Verantwortlichen notwendig geworden, da sich Anfang Oktober Routinier Perdedaj einen Kreuzbandriss zuzog.

"Wir freuen uns sehr, dass wir in der Kürze der Zeit als Reaktion auf die Verletzung von Fanol mit Maximilian einen erfahrenen, spielstarken Mittelfeldspieler verpflichten konnten. Ich bin mir sicher, dass er uns mit seiner Erfahrung und Qualität weiterhelfen wird", so Cheftrainer Danny Schwarz in der zugehörigen Vereinsmeldung.

33 Zweitliga-Einsätze

Bis Sommer stand der zuletzt vereinslose Jansen noch beim FSV Zwickau unter Vertrag. Insgesamt kommt der heute 30-Jährige, der den Nachwuchsabteilungen von Schalke 04 und VfL Bochum entstammt, für den FSV, den Hallescher FC und den MSV Duisburg auf 147 Drittliga-Einsätze. Beim SV Sandhausen absolvierte er zudem 33 Spiele in der 2. Bundesliga. Zwischenzeitlich gab der defensive Mittelfeldmann auch ein zweimonatigen Gastspiel beim belgischen Verein Royal Excelsior Virton.

Auch die vierte Liga kennt der 1993 in Datteln geborene Jansen: 77-mal lief er zu Beginn seiner Karriere für die 2. Mannschaft des VfL Bochum in der Regionalliga West auf. Mit seinem Wechsel zum FC 08 Homburg wird er nun erstmals in der Regionalliga Südwest zu sehen sein: "Ich freue mich, dass es endlich wieder für mich losgeht. Jetzt gilt es, die Mannschaft schnellstmöglich kennenzulernen, bevor am Freitag bereits das erste Spiel ansteht", wird Jansen zitiert.