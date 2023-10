Reaktion auf Perdedaj-Ausfall: Homburg holt Jansen

Regionalligist FC 08 Homburg ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat Max Jansen (30) verpflichtet. Der Mittelfeldspieler bringt Zweitligaerfahrung (33 Einsätze für den SV Sandhausen) mit. "Wir freuen uns sehr, dass wir in der Kürze der Zeit als Reaktion auf die Verletzung von Fanol mit Maximilian einen erfahrenen, spielstarken Mittelfeldspieler verpflichten konnten. Ich bin mir sicher, dass er uns mit seiner Erfahrung und Qualität weiterhelfen wird", so Cheftrainer Danny Schwarz in der zugehörigen Vereinsmeldung.