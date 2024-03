Reaktion auf Mathias-Ausfall: Ulm verpflichtet Jessup

Meister ratiopharm Ulm hat sich nach der Verletzung von Dakota Mathias personell verstärkt.

Neu in der BBL: Justinian Jessup (li.) attackiert Shannon Scott von den Brisbane Bullets. Getty Images

Die Ulmer meldeten am Sonntag die Verpflichtung von Justinian Jessup für den Endspurt in der BBL. Der 25-jährige US-Amerikaner kommt von den New Zealand Breakers. Zur Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

"Im modernen Basketball ist es notwendig, permanente Gefahr von der Dreipunktelinie auszustrahlen. Hier hat unser Spiel zuletzt etwas gelitten, sodass wir sehr froh sind, mit Justinian einen ausgewiesenen Scharfschützen nachverpflichten zu können", sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath über den Guard, der 2020 in der NBA von den Golden State Warriors an 51. Stelle gedraftet worden war. "Aufgrund seiner hohen Spielintelligenz" werde sich Jessup "schnell in die offensiven und defensiven Systeme integrieren können".

Mathias kommt wohl nicht mehr zurück

Jessups Landsmann Mathias musste zuletzt am Fuß operiert werden und wird voraussichtlich in dieser Saison nicht mehr auflaufen können.

Die Ulmer gewannen am Samstagabend noch ohne Jessup mit 91:78 gegen die BG Göttingen und belegen derzeit in der BBL-Tabelle mit 15 Siegen bei acht Niederlagen Rang fünf.