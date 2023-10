Reaktion auf Gonzalez-Verletzung: Patriots holen Jackson zurück

Die New England Patriots haben mit Cornerback J. C. Jackson einen alten Bekannten zurückgeholt. Wenige Minuten nach der Trade-Verkündung wurde auch ersichtlich, wieso - eine schwere Verletzung von Rookie Christian Gonzalez.

Das Experiment von J. C. Jackson bei den Los Angeles Chargers kann nun auch offiziell als gescheitert angesehen werden.

Nur ein Jahr, nachdem die Chargers den Top-Cornerback in der Free Agency mit einem dicken Vertrag ausgestattet hatten, tradeten sie den 27-Jährigen schon wieder weg - zu seinem alten Team, den New England Patriots. Als Kompensation geben die Patriots ihren Sechstrunden-Pick im NFL-Draft 2025 ab, dafür erhalten sie neben Jackson allerdings noch zusätzlich den Siebtrunden-Pick im selben Jahr von den Chargers zurück - also lediglich ein Pick-Swap, der verdeutlicht, wie wenig Glauben die Chargers noch in ihren ehemals hochgehandelten Neuzugang hatten.

Gonzalez fällt wohl für den Rest des Jahres aus

Der Grund für den Trade ist offensichtlich: Nur wenige Minuten nach Bekanntgabe des Deals kam die Nachricht heraus, dass New Englands Erstrunden-Rookie Christian Gonzales aller Voraussicht nach für den Rest des Jahres fehlen wird.

Der 21-Jährige hatte sich am vergangenen Wochenende im vollkommen gebrauchten Spiel bei den Dallas Cowboys (3:38) die Schulter ausgekugelt und sich dabei einen Faserknorpel gerissen, was operativ behandelt werden muss. Sowohl für Gonzalez als auch die Pats ein herber Rückschlag, denn bislang war der Liganeuling eine der Positiverscheinungen der noch jungen Saison.

Für Jackson ist dies aber zugleich eine Chance auf einen Neubeginn an alter Wirkungsstätte - genauer gesagt dort, wo er einst einer der besten Athleten der Liga auf seiner Position war. Nachdem sich der nicht gedraftete Spieler der Maryland-Universität über die Jahre zum Leistungsträger beim sechsmaligen Super-Bowl-Sieger entwickelt hatte - samt insgesamt 17 Interceptions in seinen letzten beiden Patriots-Jahren 2020 und 2021, unterzeichnete der Athlet einen Vertrag bei den Los Angeles Chargers. Die Zahlen: fünf Jahre, 82,5 Millionen US-Dollar, wovon 40 Millionen garantiert waren.

In seinen nicht einmal anderthalt Jahren in Kalifornien konnte er diesen Zahlen allerdings nie mehr gerecht werden. In knapp über einem Jahr absolvierte Jackson lediglich sieben (!) Partien.

Auch Probleme außerhalb des Platzes

War im Patriots-Dress überragend - und ist nun zurück in Foxboro: Cornerback Jerald Christopher "J. C." Jackson. Getty Images

In der abgelaufenen Saison fehlte er vor allem verletzungsbedingt - nach Woche fünf fehlte Jackson das restliche Jahr wegen eines Risses der Patellasehne. Von der schweren Blessur zurückgekommen, konnte er allerdings auch in der laufenden Saison bislang nicht überzeugen - in Woche drei beim 28:24-Sieg bei den Minnesota Vikings fehlte Jackson plötzlich komplett im Kader als sogenannter "healthy inactive". Los Angeles' Head Coach Brandon Staley versicherte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass es ausschließlich an Jacksons Leistungen gelegen habe, doch einige Tage nach dem Spiel gab es Meldungen, dass er wegen eines 2021 vorgefallenen Verkehrsdeliktes nicht zu einem Gerichtstermin erschienen sei - sicherlich nicht förderlich für das teaminterne Ansehen.

Nun entscheid man sich bei den Chargers offenbar, dass die Beziehung zwischen dem Franchise und dem Defensivspieler irreparabel sei. Bei seinem neuen alten Team, den New England Patriots, hofft man stattdessen, dass er seine alte Form wiederfinden und den Verlust von Gonzalez möglicht sofort kompensieren kann.

Bekommt Belichick auch Jackson wieder hin?

Damit gesellt sich J. C. Jackson in eine Reihe von Spielern, denen der Ruf nachgesagt wird, lediglich unter Bill Belichick bei den beheimateten Pats zu funktionieren. Beispielsweise Jamie Collins, Kyle van Noy, Trey Flowers oder auch Trent Brown lieferten in Foxborough/Foxboro, unterzeichneten anderorts einen großen Vertrag, nur um einige Zeit später ihre Zelte wieder in New England aufzuschlagen. Ob dies am Ende auch Jackson gelingen wird oder ob er seine alte Form nicht wiederfindet, wird die Zeit zeigen.