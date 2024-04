Reaktion auf "emotionslosen Auftritt": HBW stellt Coach Bürkle sofort frei

Bundesliga-Schlusslicht Balingen-Weilstetten hat auf die anhaltende Talfahrt reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Jens Bürkle getrennt. Der "emotionslose Auftritt" gegen den BHC bewegte den Klub zu dem Schritt.

Acht Bundesliga-Niederlagen am Stück waren letztlich zu viel, um an Jens Bürkle festzuhalten. Wobei vor allem das 21:25 gegen den Bergischen HC am vergangenen Freitag das Fass zum Überlaufen brachte. "Der emotionslose Auftritt der Mannschaft im Kellerduell gegen den Bergischen HC war den Verantwortlichen um HBW-Präsident Arne Stumpp und Geschäftsführer Felix König jetzt zu viel", schreibt der Verein auf seiner Website.

"Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht", wird Geschäftsführer Felix König zitiert: "Wir hoffen, dass durch die Mannschaft nochmals ein Ruck geht und sie in den restlichen Spielen bis zum Saisonende zeigt, was in ihr steckt." Das Bundesliga-Schlusslicht habe im Abstiegsduell "viele Tugenden vermissen lassen, die es gebraucht hätte, um bis zum Schluss an den Klassenerhalt zu glauben".

Bis Saisonende übernimmt nun Co-Trainer Tobias Hotz die Aufgaben von Bürkle. "Wir haben vollstes Vertrauen in die Arbeit von Tobias", erklärt König. Ab Sommer leitet dann der bereits verpflichtete Matthias Flohr die Geschicke.

Euphorie nach der EM-Pause schnell verflogen

Bürkle war etwas mehr als sechs Jahre Cheftrainer beim HBW. Wobei sich die Verantwortlichen bereits im November vergangenen Jahres dazu entschlossen hatten, ab der Saison 2024/25 mit einem neuen Trainer ins Rennen zu gehen, um frischen Wind reinzubringen.

Der erhoffte Effekt der öffentlich verkündeten Entscheidung stellte sich tatsächlich ein. Unmittelbar nach der Winter- und EM-Pause schien es so, als ob die "Gallier" die für den Klassenerhalt notwendigen Punkte noch holen könnten. Der Derbysieg gegen Göppingen sowie der Auswärtserfolg in Wetzlar schürten Hoffnungen und brachten das rettende Ufer in greifbare Nähe.

Nach der knappen Niederlage im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen und den darauffolgenden Pleiten gegen Kiel und Melsungen war die Euphorie allerdings schnell verflogen. Durch den achten Nackenschlag gegen den BHC zogen die Verantwortlichen die Trennung von Bürkle vor.

"Bei Jens möchten wir uns für seine Arbeit in den letzten Jahren recht herzlich bedanken. Der HBW hat ihm viel zu verdanken", weiß König, der mit den Worten schließt: "Wir haben mit ihm tolle Erfolge gefeiert und wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste."

Das erste Spiel ohne Bürkle bestreitet HBW am 3. Mai um 20 Uhr gegen Aufsteiger ThSV Eisenach.