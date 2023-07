Reaktion auf die Abgänge von Leistungsträgern: Ulm verpflichtet Williams

Nachdem ratiopharm Ulm am Montag mit Finals-MVP Yago dos Santos den nächsten prominenten Abgang vermeldet hatte, präsentierte der deutsche Meister am Dienstag mit Center Trevion Williams einen Neuzugang.

Trevion Williams verstärkt in der kommenden Spielzeit ratiopharm Ulm. IMAGO/USA TODAY Network

Einen Tag nach den Abgängen von Yago dos Santos und Joshua Hawley hat der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm einen Neuzugang präsentiert. Center Trevion Williams schließt sich dem Bundesligisten an, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Für den 22 Jahre alten US-Amerikaner ist es die erste Station im Ausland. Aktuell spielt Williams in der Summer League für die Minnesota Timberwolves.

"Trevion hat uns mit seiner Energie auf dem Spielfeld überzeugt. Er ist kompromissloser Rebounder an einem Ende des Feldes und explosiver Allrounder am anderen", erklärte Sportdirektor Thorsten Leibenath.

Erste Erfahrung in Europa sammelte der 2,06 Meter große Williams im Jahr 2019, als er mit der U-19-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten an der WM in Griechenland teilnahm und dort die Goldmedaille gewann (8,7 Punkte, 6,6 Rebounds).