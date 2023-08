Reaktion auf "desaströses" Oberhausen-Spiel: Alemannia Aachen trennt sich von Hohl

Alemannia Aachen hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Helge Hohl getrennt. Der Ex-Bundesligist reagiert damit auf den verkorksten Saisonstart und die "desaströse" Pleite bei Rot-Weiß Oberhausen.

Erster Trainerwechsel der Regionalliga West: Das ging schnell. Nach nur vier Spieltagen trennt sich Alemannia Aachen von Cheftrainer Helge Hohl. Mit nur vier Punkten kam der ehemalige Bundesligist nur schleppend in die neue Spielzeit. Das Fass zum Überlaufen brachte jedoch der "desaströse" Aachener Auftritt am Freitagabend bei der klaren 1:4-Niederlage in Oberhausen.

"Wir haben immer gesagt, dass wir Helge den Rücken freihalten wollen, weil wir ihn menschlich sehr schätzen", so Sascha Eller in einem Statement des Vereins zur Trennung von Hohl. "Die 1:4-Niederlage in Oberhausen hat uns aber gezeigt, dass sich die Mannschaft nicht in die Richtung entwickelt, die wir angestrebt haben. Vier Punkte aus vier Spielen sind zu wenig. Und deswegen brauchen wir jetzt dringend neue Impulse", erklärt der Sportdirektor weiter. Mit Hohl, der Aachen nach der Trennung von Fuat Kilic im vergangenen Oktober zunächst als Interims- und später als Cheftrainer übernahm, muss auch dessen Co-Trainer Gabriele Di Benedetto gehen.

"Absolut indiskutabel"

Und Eller wird auch gegenüber der Mannschaft deutlich: "Für jeden einzelnen Spieler sollte es verdammt noch mal eine Ehre sein, vor diesen unglaublichen Fans spielen zu dürfen. Menschen nehmen sich frei, fahren kilometerweit, geben ihr hart verdientes Geld aus, um ihre Alemannia spielen zu sehen und bekommen dann so eine Leistung? Das ist absolut indiskutabel! Wir werden uns diese Woche sehr genau ansehen, wer das begriffen hat und wer nicht."

Reiner Plaßhenrich wird vorerst übernehmen. Zu ihm sagt Eller: "Reiner ist durch und durch Alemanne und hat schon in der Saison 2013/14 gute Arbeit mit der ersten Mannschaft geleistet. Wer ihn kennt, weiß, dass Reiner ein Team nach vorne peitschen kann. Mit ihm setzen wir das richtige Zeichen."