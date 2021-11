Reaktion auf den Negativ-Trend: Uerdingen trennt sich von Trainer Voronov

Der KFC Uerdingen hat am Dienstagabend bekannt gegeben, dass Dmitry Voronov zukünftig nicht mehr an der Seitenlinie des Regionalligisten stehen wird. Interimsweise übernimmt der Sportliche Leiter Patrick Schneider den Trainerjob. Zudem gehört Quadie Barini nicht mehr zum KFC-Kader.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge, welche die Uerdinger mit einer Tordifferenz von 0:8 beendeten, zog der Tabellenletzte der Regionalliga West die Reißleine und entließ Voronov. Der Pressemittelung zufolge habe sich der Verein "nach einer gemeinsamen Analyse" dazu entschlossen, die Trainerposition neu zu besetzen.

Interimsweise wird der Sportliche Leiter Patrick Schneider Voronovs Aufgaben übernehmen, doch "aktuell laufen diverse Gespräche mit potenziellen Kandidaten und der Vorstand ist optimistisch, zeitnah einen Abschluss vermelden zu können". Vorstand Damien Raths ließ verlauten, dass "wir weiterhin fest daran glauben, die Liga halten zu können, jedoch stagnierte zuletzt die sportliche Entwicklung“.

Voronov soll im Verein eine andere Rolle einnehmen

Der Vorstand bedankte sich bei Voronov für "seine geleistete Arbeit in der Position des Chef-Trainers. Auch aufgrund seines Engagements im Sommer war es überhaupt möglich, eine Regionalligamannschaft für die aktuelle Saison zu stellen und am Spielbetrieb teilzunehmen. Wir werden mit Dmitry auch in Zukunft einen gemeinsamen Weg beschreiten und ihn in einer anderen Position im Verein einsetzen."

Die sportliche Neuausrichtung, die dem KFC den Klassenerhalt bescheren soll, ist auch ohne Ouadie Barini geplant. Der Stürmer gehört nicht mehr zum Uerdinger Kader.