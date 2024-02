Reaktion auf Bartels-Verletzung: Mannheim holt Hanin

Der SV Waldhof Mannheim reagiert auf die Verletzung von Jan-Christoph Bartels und verstärkt sein Torhüter-Team mit Omer Hanin. Einen Abgang auf Zeit gibt es ebenfalls beim Drittligisten zu verzeichnen.

"Nachdem die Diagnose von Jan-Christoph Bartels am Donnerstagmittag feststand, waren wir erstmal sehr besorgt und wünschen ihm an dieser Stelle eine gute Genesung", erklärte SVW-Geschäftsführer Tim Schork in der Pressemitteilung. Bartels, der in dieser Saison in elf Drittligaspielen im Tor stand, aber zuletzt seinen Stammplatz an Lucien Hawryluk verlor, verletze sich im Training und wird dem Tabellen-17. über eine längere Zeit fehlen.

"Gemeinsam mit Torhütertrainer Florian Beck haben haben wir anschließend alle verfügbaren Optionen geprüft und mit Omer Hanin einen Torhüter gefunden, der in der vergangenen Saison gute Leistungen in der Regionalliga gezeigt hat", führt Schork aus. Als Stammtorwart beim FSV Frankfurt gewann der 25-jährige Hanin in der Vorsaison den Landespokal.

Der aus Israel stammende Torwart wechselte 2019 nach Deutschland und sammelte beim FSV Mainz 05 II seine ersten Erfahrungen in der Regionalliga. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung hier beim SV Waldhof. Mit meiner Erfahrung hoffe ich, dass ich dem Verein und meinen jungen Torhüterkollegen helfen kann", wird Hanin, der seit Sommer vereinslos war, zitiert.

Bereits am Donnerstag machten die Verantwortlichen die Verpflichtung von Hanin klar, am gestrigen Freitagabend folgte dann die Spielgenehmigung. Am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn der Waldhof Preußen Münster empfängt, könnte Hanin demnach das erste Mal im Kader stehen.

Gattermeyer leihweise in die Heimat

Einer, der am Sonntag nicht dabei sein wird, ist Angelo Gattermeyer. Der 21-jährige Österreicher wird bis Saisonende auf Leihbasis abgegeben und soll beim österreichischen Zweitligisten SKU Amstetten Spielpraxis sammeln. Die Leihe hatte sich bereits angedeutet. Anfang Januar hatte Gattermeyer seine Wechselabsicht beim Verein hinterlegt und nahm in den vergangenen Tagen auch nicht mehr am Trainingsbetrieb teil. Beim SVW kam Gattermeyer bislang nur zu einem Kurzeinsatz am 1. Spieltag gegen 1860 München.