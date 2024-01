Re-Start auch in Liga 3: Auftakt in Aue - Brisanz in Giesing

Die 3. Liga legt am Freitagabend in Aue los, Essen ist zu Gast. Im Blickpunkt am Samstag: der Krisengipfel Sechzig gegen MSV. Die Topteams Regensburg und Dresden steigen mit Heimspielen ein.

Erster Schauplatz in der 3. Liga anno 2024: Das Erzgebirgsstadion in Aue. picture alliance / Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Alphabetisch angemessen macht Aue den Anfang. Am Freitagabend (19 Uhr) gastiert Rot-Weiss Essen im winterlichen Erzgebirge. Die Hausherren, ohne den verletzten Abwerrecken Nkansah, wollen wieder näher an Platz drei heranrücken, der Revierklub ist mit diesem schon punktgleich. Rubrik richtungsweisend.

Neue Protagonisten Schnorrenberg und Boyd

Fünfmal 14 Uhr, einmal 16.30 Uhr - so ist der Samstag geplant. Dann treten auch die beiden heißesten Aufstiegsanwärter auf den Plan: Primus Regensburg gegen den SC Verl, der mächtig an Substanz verloren hat; Verfolger Dresden, das die bundesligaerfahrenen Sandhäuser empfängt. Bleibt das Favoritenduo in der Spur?

Mit neuem Trainer Florian Schnorrenberg und alten Sorgen spielt der VfB Lübeck gegen Waldhof Mannheim, das trotz sportlicher Krise an Rüdiger Rehm festhielt und mit Torjäger Boyd vom Erzrivalen Kaiserslautern namhaft nachverpflichtete. Gewinnen die Marzipanstädter, droht Waldhof die Abstiegszone.

Seine Lauerstellung will der 1. FC Saarbrücken mit einem Heimsieg gegen Viktoria Köln zu etwas mehr machen. Die Pokalhelden haben schließlich auch in der Liga noch einiges vor. Was auch für Ingolstadt in Halle gilt.

Um die Existenz im Profifußball geht es derweil am Spätnachmittag in Beckenbauers Heimat Giesing. Die Löwen treffen auf die Zebras - zwei große Sorgenkinder mit viel Tradition messen sich also. Der MSV fortan mit einem wie Boyd nicht minder prominenten Zuwachs namens Ginczek.

Westfalen-Duell an der Hammer Straße

Der Sonntag bietet ein Westfalen-, ein Süd- und ein Zweite-Duell. Konkret. Münster und Bielefeld (mit Top-Zugang Corboz) wollen weiter Winterspeck mit Blick nach unten anfuttern, Ulm und Haching im Kampf um Platz drei weiter punkten. Ja, und die Freiburger Zweite? Die versucht ohne den erst hinzugeholten Routinier Wurtz in der Offensive die nur noch vagen Hoffnungen auf den Klassenerhalt gegen den BVB II nicht vollends auszulöschen.