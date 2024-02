RC Lens: Darum ist Freiburgs EL-Gegner nicht zu unterschätzen

RC Lens ist in den K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League der Gegner des SC Freiburg. Das Team aus dem Nordosten Frankreichs ist ein eher unbekannter Gegner. Was nicht heißt, dass die Breisgauer favorisiert sind.

Am Donnerstag ist es für den SC Freiburg wieder soweit: Das Team von Trainer Christian Streich tritt auf internationaler Bühne an. Die Breisgauer treffen dabei auf RC Lens (21 Uhr, LIVE! bei kicker), im Hinspiel der K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League muss der Sport-Club im Nordosten Frankreichs ran. Es mag so klingen, als ob der Zweite der EL-Gruppe A Favorit ist. Doch dem ist eher nicht so.

Lens hat einen Lauf - Freiburg und seine Verletzten nicht

Zum einen wäre da das Offensichtliche: die aktuellen Serien. Lens hat seine vergangenen drei Spiele allesamt gewonnen, Freiburg in Bremen (1:3), gegen Stuttgart (1:3) und in Dortmund (0:3) zuletzt stets verloren. Die Form spricht also für Lens. Doch was noch? Schließlich hatte Freiburg, das in der Abwehr aktuell auf Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Kenneth Schmidt, den zumindest fraglichen Manuel Gulde und in Teilen auch noch auf den weiter nicht ganz fitten Kapitän Christian Günter verzichten muss, es mit zwei Schwergewichten der Bundesliga zu tun.

Nicht nur die Abwehrmisere der Freiburger spielt Lens mindestens im Hinspiel in die Karten. Die von Frank Haise trainierte Mannschaft ist sehr heimstark. Der Tabellensechste der Ligue 1, der nur knapp aus der Champions League "abstieg", blieb dort im Stade Bollaert-Delelis in Gruppe B ungeschlagen, zu Beginn war sogar der englische Spitzenklub FC Arsenal in die Schranken gewiesen worden. Gegen Europa-League-Seriensieger FC Sevilla gewann Lens ebenso mit 2:1. Die Andalusier schieden als Letzter aus, die PSV Eindhoven sicherte sich Platz zwei hinter dem FC Arsenal.

Zuhause eine Macht

Im Nordosten Frankreichs treten die Gegner in der Ligue 1 ebenfalls ungern an, von zehn Spielen gewann Lens bei einer Statistik von 17:7 Toren sechs (bei je zwei Remis und Niederlagen, zuletzt ein 0:2 gegen PSG). Freiburg ist gewarnt, denn auch die Pariser setzten sich bei aufopferungsvoll kämpfenden sowie dezimierten Hausherren nur knapp durch. Und das Stade Bollaert-Delelis mitten in Lens mutiert regelmäßig zu einem ausverkauften Hexenkessel.

Vor großen Namen wie PSG macht Lens ohnehin nicht Halt, vergangene Saison wurde das französische Top-Team nur wegen eines Punktes mehr auf der Habenseite vor RC Meister. Dass der Torjäger aus der vergangenen Saison, ein gewisser Lois Openda von RB Leipzig, seit Sommer nicht mehr in Frankreich groß aufspielt (21 Treffer 2022/23), wurde zudem abgefangen.

Vielseitigkeit statt Openda - Danso & Co. überzeugen

Neben der guten Defensive (20 Gegentore in 21 Ligaspielen) um den aus Augsburg und Düsseldorf bekannten Abwehrchef Kevin Danso ist auch offensiv bei Lens einiges geboten. Immer wieder schaffen es verschiedene Spieler, Treffer zu erzielen: Das von Frankfurt lange umworbene, doch von Montpellier nach Lens gewechselte Top-Talent Elye Wahi (drei Tore in der Ligue 1) hat den hierzulande bekanntesten Namen inne. Die RC-Top-Torschützen in der Liga sind allerdings die Angreifer Florian Sotoca und Wesley Said mit je vier Treffern.

Generell verteilen sich bei Lens viele Tore auf viele Schultern, was für die Unberechenbarkeit der Haise-Manschaft spricht. Das dichte Zentrum um Mittelfeldmann Andy Diouf, einer der 25 Golden-Boy-Finalisten 2023, und die Dreierkette sind jedoch die Eckpfeiler des umschaltstarken Teams.

Auswärts überwindbar

Freiburg muss allen voran in Lens zusehen, sich eine gute Ausgangslage zu schaffen. Auswärts ist das Haise-Team schwächer, wie auch das krachende 0:6 bei den Gunners bewies. Generell gewann Lens in der Fremde auf europäischer Bühne in dieser Saison nicht. Als Außenseiter bezeichnete Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach die Franzosen jedoch nie. Direkt nach der Auslosung meinte er bei Sky passend: "Sie haben zu ihrer Konstanz gefunden. Die Chancen stehen 50:50."

Die "sportlich reizvolle Aufgabe" wird allen voran in Lens schwer, 38.000 Zuschauer werden erwartet. Dass dagegen rund 30.000 Personen in der Stadt leben, spricht Bände.