'RBLZ_Umut' als Spieler des Jahres für Computerspielpreis nominiert

FIFA-Weltmeister Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin ist in der Kategorie "Spielerin/Spieler des Jahres" für den Deutschen Computerspielpreis nominiert.

Wer FIFA-Weltmeister ist, wird auch für den Deutschen Computerspielpreis nominiert. Diese Faustregel festigt sich für die Preisverleihung 2023. Zum zweiten Mal nach Mohammed 'MoAuba' Harkous im Jahr 2020 ist ein FIFA-eSportler als Spieler des Jahres nominiert. Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin von RB Leipzig gewann im Sommer des vergangenen Jahres den FIFAe World Cup und darf nun auf weitere Lorbeeren hoffen.

Sein Vorgänger 'MoAuba' war 2020 letztlich leer ausgegangen. Den Titel sicherte sich damals der ehemalige CS:GO-Profi Fatih 'gob b' Dayik, der im Jahr zuvor seine aktive Karriere beendet hatte und in den Trainerstand gewechselt war. 'Umut' könnte bessere Karten besitzen, schließlich wurde der deutsche eNationalspieler 2022 nicht nur Weltmeister, sondern auch nationaler Vereinsmeister mit den RBLZ aus Leipzig.

Dota-Profi 'Nine' als zweiter eSport-Kandidat

Diesen Titel konnten Gültekin und die "Roten Bullen" jüngst im Finale der VBL Club Championship 2023 verteidigen. Darüber hinaus ist 'RBLZ_Umut' amtierender deutscher Vize-Einzelmeister und kicker eFootballer des Jahres 2022.

Unter den Nominierten in der Kategorie "Spielerin/Spieler des Jahres" befindet sich mit Leon 'Nine' Kirilin ein weiterer eSportler. Der Dota-2-Spieler ist bei der Organisation Tundra Esports unter Vertrag, mit der er im vergangenen Oktober The International 2022 gewinnen konnte. Komplettiert wird das Feld durch die Content Creator Pia 'Shurjoka' Scholz, Senioren Zocken und Stephan 'Steinwallen' Bliemel.

Keine Hoffnung auf Preisgeld für Gültekin

Der Preisträger in der Kategorie "Spielerin/Spieler des Jahres" wird beim Deutschen Computerspielpreis seit 2020 geehrt. Konträr zu den meisten anderen Kategorien ist sie jedoch undotiert - es wird kein Preisgeld vergeben. Der Gewinner der Kategorie "Bestes Deutsches Spiel" erhält zum Vergleich dagegen 100.000 Euro, auch die beiden unterlegenen Nominierten streichen noch jeweils 30.000 Euro ein.

Die Nominierten des Deutschen Computerspielpreis 2023 wurden über eine 35-köpfige Jury bestimmt, die Gewinner können bis zum 7. Mai von der Öffentlichkeit gewählt werden. Die Preise werden am 11. Mai im Spindler & Klatt in Berlin vor Ort verliehen, zu sehen sein wird das Event auch im Livestream auf der Webseite des Deutschen Computerspielpreis.