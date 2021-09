'RBLZ_GAUCHO': "Wie unfair ist es bitte …"

Der FIFA 22-Release erfolgt in Etappen, die Spieler starten zu unterschiedlichen Zeitpunkten - Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes erkennt einen Wettbewerbsnachteil.

Der späte Mittwochnachmittag hat durch den Start des Early Access via EA Play-Abonnement die erste Gelegenheit beschert, FIFA 22 zu spielen - für Ottonormalverbraucher. Diverse eSportler und Content Creator hatten zuvor schon einen Vorabzugang erhalten, der im Gegensatz zum regulären Early Access sogar die Vollversion umfasst. Mit dem EA Play-Abo sind hingegen lediglich zehn Stunden vorgesehen.

Dass EA SPORTS jedoch nicht alle FIFA-Profis mit dem Vorabzugang zur Vollversion ausgestattet hat, wurde spätestens durch den Tweet von Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes klar. "Wie unfair ist es bitte, dass manche schon das Spiel haben und andere am Mittwoch zehn Stunden Early Access bekommen? Was ein Wettbewerbsnachteil. Jahr für Jahr", beschwerte sich der Spieler von RB Leipzig, dessen Vertrag bei RBLZ Gaming verlängert wurde, bereits am Montag.

"Macht mich einfach fertig"

Während sich die kompetitiven Auswirkungen auf die kommende Saison in der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor aufgrund des dort angewandten 90er-Modus in Grenzen halten, können die paar Tage Vorsprung in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) schon einen Unterschied ausmachen. Erste Division Rivals- und Squad Battles-Rewards sind zu holen, Münzen zu sammeln und Starter-Teams zu bauen. Der frühe Zugang zur Vollversion kann zum echten Vorteil werden, besonders innerhalb der ersten Wochen.

"Auf FIFA 22 zu warten, ist Käse. Auf FIFA 22 zu warten und zu wissen, dass es andere schon haben, macht mich einfach fertig", legte 'RBLZ_GAUCHO' auf Twitter nach. Der Leipziger hatte in der vergangenen Spielzeit an der Xbox den 43. Platz im europäischen Ranking der FIFA 21 Global Series (FGS) belegt. National hatten er und Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin die Süd-Ost-Division der VBL Club Championship bestimmt, im Finale wurde der Titelgewinn allerdings verpasst.

