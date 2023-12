RBL-Keeperin Herzog verlängert bis 2027

Elvira Herzog hat ihren im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Das gab der Bundesligist am Freitag bekannt. Die Schweizer Nationalspielerin feierte vergangene Saison mit Leipzig den Aufstieg in die Bundesliga und stand in allen neun bisherigen Ligaspielen zwischen den Pfosten. "Ich bin in Leipzig angekommen und fühle mich in der Stadt wie zuhause", erklärte die 23-Jährige ihre Entscheidung, bei RB zu verlängern.