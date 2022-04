RB steht vor Heimspielrekord - Kein "Fall" wie im Camp Nou erwartet

RB Leipzig will am Mittwochabend unbedingt in sein nächstes DFB-Pokalfinale einziehen. Gegner Union hat natürlich etwas dagegen - doch mit wie vielen Fans kommen die Eisernen nach Sachsen?

Mit 47.069 Zuschauern wird RB Leipzig im Halbfinale um den DFB-Pokal gegen Union Berlin einen neuen Heimspiel-Rekord aufstellen. Nicht klar ist, wie das Kräfteverhältnis auf den Rängen in der während der Corona-Beschränkungen umgebauten Red-Bull-Arena sein wird. 6300 Tickets gingen offiziell an die Gäste, die im freien Verkauf allerdings auch noch weitere Tickets ergattert haben dürften. Bei RB hat man allerdings keine Anzeichen ausgemacht, dass es in Leipzig am Mittwoch ein ähnliches Bild geben könnte wie am vergangenen Donnerstag in Barcelona, wo 25.000 bis 30.000 Fans von Eintracht Frankfurt im Stadion ihre Mannschaft zum historischen 3:2-Sieg gepusht hatten.

Ohnehin hatten die Leipziger zuletzt bei ihren Auswärtssiegen in San Sebastian, Dortmund oder Bergamo kein Problem mit Kulissen, die ihnen nicht gerade wohlgesonnen waren. Für die seit 14 Pflichtspielen ungeschlagenen Sachsen bietet sich am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) die Gelegenheit, zum dritten Mal innerhalb der letzten vier Jahre ins Endspiel einzuziehen und ihr großes Ziel, den ersten Titel der Vereinsgeschichte zu gewinnen, weiter zu verfolgen.

Klostermann fehlt, Kampl noch fraglich

Verzichten muss Trainer Domenico Tedesco auf den Langzeit-Verletzten Amadou Haidara und auf Lukas Klostermann. Der Nationalverteidiger befindet sich als Kontaktperson in häuslicher Corona-Isolation. Als fraglich bezeichnete Tedesco zudem den Einsatz von Kevin Kampl, der in Bergamo wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel ausgewechselt wurde und am Sonntag beim 1:0-Sieg in Leverkusen gar nicht erst mitgereist war.

Sie spielen viele Longline-Bälle, die es schwer machen, sie zu verteidigen. Domenico Tedesco

Bei der Pressekonferenz am Dienstag beschäftigte sich Tedesco vornehmlich damit, den Gegner stark zu reden und Unions Stärken hervorzuheben. "Sie sind eine sehr stabile Mannschaft, wir nehmen sie sehr stark wahr. Sie spielen risikoarm, stehen defensiv sehr kompakt, haben vorn viel Geschwindigkeit", analysierte Tedesco den Tabellensechsten: "Sie spielen viele Longline-Bälle, die es schwer machen, sie zu verteidigen." In der Bundesliga-Hinrunde hatte RB bei Union mit 1:2 verloren und danach Trainer Jesse Marsch beurlaubt. Am kommenden Samstag treffen beide Teams in der Bundesliga erneut aufeinander.

Tedescos verpasstes Finale beschäftigt ihn noch heute

Für Tedesco wäre ein Weiterkommen der erstmalige Einzug ins Endspiel um den DFB-Pokal. 2018 hatte er mit Schalke 04 schon einmal das Halbfinale erreicht, an der 0:1-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hatte er lange zu knabbern, sie beschäftigt ihn auch heute noch. Grund: Schalke schaffte in der Nachspielzeit gegen die bereits um Rot-Sünder Gelson Fernandes dezimierten Frankfurter durch Franco di Santo den vermeintlichen 1:1-Ausgleich, doch Schiedsrichter Robert Hartmann verweigerte die Anerkennung, weil er vorher fälschlicherweise wegen Handspiels die Aktion abgepfiffen hatte. "Das ist meine Pokal-Geschichte", so Tedesco am Dienstag.

Wettbewerbsübergreifend treffen Leipzig und Union zum neunten Mal aufeinander, die vier Heimspiele endeten allesamt siegreich für die Sachsen. Doch davon will sich Tedesco nicht blenden lassen, auch angesichts der Tatsache, dass die Berliner zuletzt dreimal in der Liga siegreich waren. "Union bringt eine gute Power auf den Platz mit Khedira und Prömel, um mal zwei zu nennen", warnt der Coach und prophezeit: "Es wird ein sehr enges Spiel, ein Geduldsspiel."