Doppelpack Rowe: Ingolstadt macht den Traumstart in Salzburg perfekt

Ingolstadt ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen stark in die neue CHL-Saison gestartet und hat am Donnerstagabend den Traumstart perfekt gemacht: Der ERCI setzte sich auch bei Red Bull Salzburg durch.

Ingolstadt hat auch die Hürde Salzburg übersprungen, wenn auch mit Mühe. Am Ende stand ein 2:1-Erfolg und die Panther dürfen sich über neun Punkte aus drei Spielen freuen. Allerdings fand der DEL-Klub zunächst nur schwer seinen Rhythmus. Die Österreicher hatten im ersten Drittel mehr vom Spiel, aber auch Glück, das Leon Hüttl nur den Pfosten traf.

Ausgerechnet in Überzahl kassierte Ingolstadt dann einen Gegentreffer, Chay Genoway brachte Salzburg in Führung. Die Antwort der Gäste blieb zunächst aus, vielmehr war der Gastgeber dem 2:0 näher. Salzburg nutzte seine Chancen nicht, Ingolstadt, angetrieben von rund 700 mitgereisten Fans, dagegen Ende des Mitteldrittels schon. Erst schloss Andrew Rowe einen Konter zum Ausgleich ab (37.), dann schlenzte er den Puck zum 2:1 in den Winkel (39.). Das Spiel war gedreht.

Strukturell war das heute nicht unser bestes Spiel. Mark French

Salzburg versuchte im Schlussdrittel alles, doch Michael Garteig im ERC-Tor ließ keinen Gegentreffer mehr zu.

Entsprechend zufrieden zeigte sich dann Mark French. "Strukturell war das heute nicht unser bestes Spiel", sagte der Trainer zwar, aber: "Unser Wille hat uns diesmal den Sieg eingebracht. Aber du musst auswärts einfach Wege finden, um zu gewinnen. Das haben wir geschafft und die knappe Führung verteidigt. Was unsere Fans heute gezeigt haben, war schlichtweg beeindruckend."