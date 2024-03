RB: Profi-Vertrag für Torwarttalent Schlieck

Wie RB Leipzig am Dienstag bekanntgab, hat Torwarttalent Timo Schlieck seinen ersten Profivertrag beim Bundesligisten unterschrieben. Der 18-Jährige sei ein "besonderes Torwarttalent", so Sportdirektor Rouven Schröder, er habe sich "von Jahr zu Jahr gesteigert und vor allem auch gezeigt, dass er sich gegen Widerstände behaupten kann". Dazu gehört auch eine Knieverletzung im Januar 2023. Erst im November feierte er bei der U 19 der Leipziger sein Comeback, seither stand er in jedem Spiel der U-19-Bundesliga für RB im Tor. Zudem kommt Schlieck auf neun Länderspiele für die deutschen Juniorennationalmannschaften.