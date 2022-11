RB Leipzigs "Finale" gegen Donezk: Drei Szenarien sind noch möglich

Für RB Leipzig ist am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase von Platz eins bis drei noch alles möglich. Die Ausgangslage vor dem Spiel gegen Schachtar Donezk.

Eintracht Frankfurt hat sein "Endspiel" zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase bravourös gemeistert, RB Leipzig will es den Hessen nun gleichtun.

Die Ausgangslage vor dem Auswärtsspiel bei Schachtar Donezk in Warschau ist ähnlich: Leipzig kann noch Gruppensieger werden, als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einziehen oder als Dritter in die Europa League "absteigen". Nur das generelle Europapokal-Aus droht den Leipzigern - anders als der Eintracht - im letzten Spiel nicht mehr.

Als Tabellenzweiter mit neun Punkten geht die Mannschaft von Trainer Marco Rose an diesem Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) ins zweite Duell mit Donezk. Real Madrid, das parallel das bereits ausgeschiedene und noch sieglose Celtic Glasgow im Bernabeu zu Gast hat, führt mit einem Zähler mehr die Gruppe F an, Donezk ist mit sechs Punkten Dritter.

RB Leipzig erreicht als Gruppensieger das Achtelfinale …

… bei einem Sieg gegen Donezk, wenn Real Madrid parallel nicht gegen Celtic gewinnt.

RB Leipzig erreicht als Gruppenzweiter das Achtelfinale …

… bei einem Sieg gegen Donezk, wenn Real Madrid parallel gegen Celtic gewinnt.

… bei einem Remis gegen Donezk.

RB Leipzig muss als Gruppendritter in der Europa League weiterspielen …

… bei einer Niederlage gegen Donezk.

Kurzum: Die Leipziger erreichen sicher das Achtelfinale, wenn sie in Warschau nicht verlieren. Weil sie im Hinspiel gegen Donezk mit 1:4 untergegangen waren, ist der direkte Vergleich mit den Ukrainern bei einer weiteren Niederlage in jedem Fall verloren und Donezk bei Punktgleichheit vor RB. Auch schon eine knappe Niederlage würde für die Rose-Elf also das Champions-League-Aus bedeuten.

Dass bereits ein Punkt gegen Donezk reicht, um in der Königsklasse zu überwintern, soll sich nicht auf die Leipziger Herangehensweise auswirken. "Es war noch nie schlau, auf Unentschieden zu spielen", sagte Rose am Tag vor dem finalen Gruppenspiel.