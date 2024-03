RB Leipzig verlängert mit Amadou Haidara

RB Leipzig hat mit Amadou Haidara einen weiteren etablierten Profi per Vertragsverlängerung an sich gebunden.

Der Klub gab am Karfreitag bekannt, dass der ursprünglich bis 2025 terminierte Kontrakt mit Haidara um ein weiteres Jahr ausgedehnt wurde. Zuvor hatte der seit Max Eberls Freistellung vor sechs Monaten in der Verantwortung stehende Sportdirektor Rouven Schröder bereits die Arbeitspapiere der RB-Identifikationsfiguren Willi Orban, Yussuf Poulsen, Kevin Kampl und Lukas Klostermann verlängert.

"Amadou Haidara ist ein großartiger Spieler und Mensch, der in unserer Mannschaft eine zentrale Rolle einnimmt. Deshalb wollten wir den Vertrag unbedingt vorzeitig verlängern. Amadou hat gerade in den vergangenen beiden Jahren einen enormen Sprung gemacht und ist mit seinen 26 Jahren auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung", sagte Sportdirektor Rouven Schröder auf der Website des Klubs zur Personalie. "Er ist ein sehr wichtiger Verbindungsspieler für uns: auf dem Platz im zentralen Mittelfeld mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Dynamik; neben dem Platz als Bezugsperson für unsere jungen französischsprachigen Spieler."

Der Mittelfeldspieler aus Mali war im Januar 2019 für rund 19 Millionen Euro aus Salzburg nach Leipzig gekommen und bestritt seitdem 175 Pflichtspiele für den Bundesligisten. Auch beim aktuellen Trainer Marco Rose steht der 26-Jährige hoch im Kurs. In der laufenden Saison bestritt er allerdings nur 14 Ligaspiele, weil er zu Beginn wegen eines Muskelbündelrisses in der Wade pausieren musste und im Januar für Mali am Afrika-Cup teilnahm. Am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss er wegen einer Gelbsperre aussetzen.

Haidara ist "unglaublich glücklich"

"Ich bin jetzt seit fünf Jahren bei RB Leipzig und unglaublich glücklich hier", wird Haidara zitiert. "Ich spüre die Anerkennung für meine Leistung im gesamten Klub und vor allem auch bei unseren Fans. Ich habe mit Marco Rose einen hervorragenden Trainer, der auf mich setzt, mich entwickelt und so einsetzt, dass ich meine Stärken einbringen kann."