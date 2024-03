RB bringt Fans im Mannschaftsbus zurück nach Leipzig

RB Leipzig nimmt aufgrund der Streiks zehn bis 15 Fans mit dem Mannschaftsbus in die Heimat zurück.

Rund 4250 Fans von RB Leipzig haben sich mit auf den Weg nach Madrid gemacht, um ihren Verein, ihre Mannschaft beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zu unterstützen. Allerdings dürfte sich die Rückreise für zahlreiche Anhänger als schwierig gestalten, weil die Lufthansa und die Deutsche Bahn am Donnerstag und Freitag in den Streik gehen. Somit fallen etliche Flüge und Züge aus.

Einige Fans hätte es sogar so hart getroffen, dass sie bis Samstag mit der Rückreise hätten warten müssen. Daher hat sich RB Leipzig dazu entschieden, zehn bis 15 der Anhänger mit dem Mannschaftsbus zurück in die Heimat zu nehmen. Mehr sind nicht möglich, da auch noch das Gepäck des Teams im Bus Platz finden muss.

So wird sich der Tross am Donnerstagmorgen auf den Weg nach Leipzig machen und vermutlich Freitagabend dort ankommen. Um die Ruhezeiten der Busfahrer einzuhalten, wird ein Zwischenstopp in Frankreich anvisiert. Für die Übernachtung im Hotel kommt der Verein ebenfalls auf. Ansonsten haben viele RB-Anhänger, die von den Streiks betroffen sind, auf andere Flüge umgebucht.