RB Leipzig trennt sich mit sofortiger Wirkung von Max Eberl

RB Leipzig hat sich mit sofortiger Wirkung von Sport-Geschäftsführer Max Eberl getrennt.

Der Pokalsieger zog damit die Konsequenzen aus der Tatsache, dass Eberl die in der Vergangenheit immer wieder aufgetauchten Spekulationen um ein mögliches Engagement beim FC Bayern nicht mit einem klaren Bekenntnis zum Verein dementiert hat.

Eberl hatte sein Amt erst am 15. Dezember in Leipzig angetreten. Zuvor war er von 2005 bis 2020 in verschiedenen Positionen für Borussia Mönchengladbach tätig.

"Das fehlende Commitment zum Klub veranlasst uns zu dieser Entscheidung", teilten die Sachsen mit. "Dies geschieht völlig unabhängig vom Kaderumbruch und von den sportlichen Ergebnissen." RB, das sich bei Eberl für "die geleistete Arbeit bedankte", gab zudem bekannt, dass Rouven Schröder die Sportliche Leitung übernehmen wird. Der 47-Jährige ist seit April Sportdirektor in Leipzig.

