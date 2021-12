RB Leipzig: Sorgen um Laimer und Simakan

RB Leipzig verlor beim 1:1 in Augsburg nicht nur zwei Punkte, sondern auch zwei Spieler.

Kurz vor der Halbzeit kam es zu einem folgenschweren Foul von Augsburgs Niklas Dorsch an Konrad Laimer. Der Österreicher blieb verletzt liegen, musste behandelt werden und kehrte nach Wiederanpfiff ebenso nicht mehr aufs Feld zurück wie Verteidiger Mohamed Simakan.

Wie RB-Coach Domenico Tedesco im Nachhinein erklärte, hatte es Laimer am Sprunggelenk erwischt, während Simakan muskuläre Probleme plagten. Genauere Informationen gab es nicht, ergo ist auch nicht klar, ob das Duo am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Hinrundenabschluss gegen Arminia Bielefeld zur Verfügung stehen wird.

Fakt ist, dass es für RB ohne die beiden in Augsburg nicht zum Sieg reichte. Zur Halbzeit hatten die Sachsen noch 1:0 geführt, doch in Hälfte zwei wendete sich das Blatt: Der FCA spielte mutiger und ergatterte am Ende einen verdienten Punkt. Aus RB-Sicht kam dieser recht schmeichelhaft zustande, da man "ganz viele Hundertprozentige" hatte, wie Willi Orban bei "Sky" sagte: "Schon in der ersten Hälfte hätten wir das Spiel beenden können."