"RB Leipzig ist ein fantastischer Klub": Olmo verlängert langfristig in Leipzig

Dani Olmo hat sich mit RB Leipzig auf eine langfristige Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags geeinigt. Das gab der Verein wie erwartet am Donnerstag offiziell bekannt. Das neue Arbeitspapier des Spaniers läuft bis 2027.

Schon seit Monaten ist bekannt, dass sich RB Leipzig in Person von Sportchef Max Eberl um eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Dani Olmo bemüht. Nun hat sich der 25-Jährige für einen Verbleib in der Bundesliga entschieden und das mit freudigen Worten unterstrichen.

"Als ich vor über drei Jahren zu RB Leipzig gekommen bin, war das ein großer Schritt für mich als junges Talent in eine europäische Top-Liga", wird der offensive und schussgewaltige Mittelfeldmann in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. "Alle haben mir es damals aber sehr leicht gemacht, hier anzukommen, sodass ich sofort meine Leistung bringen konnte. RB Leipzig ist ein fantastischer Klub in einer fantastischen Stadt mit fantastischen Fans - und ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung."

Der Bundesliga-Verbleib des Profis gilt aber nur bis 30. Juni 2024 als gesichert. Denn Olmo hat sich in seinem neuen Kontrakt eine Ausstiegsklausel zusichern lassen, die am Ende der neuen Saison 2023/24 gilt. Spanischen Medienberichten zufolge beläuft sich die Ausstiegsklausel auf 60 Millionen Euro.

Ohne die Vertragsverlängerung hätten die Leipziger den Offensivmann womöglich schon in diesem Sommer verkaufen müssen, ansonsten hätte ein ablösefreier Abgang im nächsten Jahr gedroht. Der FC Barcelona soll neben weiteren Top-Klubs an einem Transfer interessiert gewesen sein.

"Die Gespräche mit Dani waren intensiv"

Nun kann RB aber zumindest für die kommende Saison mit dem wichtigen offensiven Mittelfeldakteur planen.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir noch vor dem Pokalfinale am Samstag diese so wichtige Personalentscheidung bekanntgeben können", freute sich Leipzigs Geschäftsführer Max Eberl. "Dani Olmo ist ein wichtiger Spieler für unsere Mannschaft. Er bringt besondere Qualitäten ins Team, weil ihn neben seiner Technik und Torgefahr auch eine hohe Spielintelligenz auszeichnet und er damit zu den Top-Spielern der Bundesliga gehört." Und, so Eberl weiter: "Die Gespräche mit Dani, seiner Familie und seinem Berater waren intensiv, aber jederzeit offen. Dani weiß um die Wertschätzung, die er hier in Leipzig genießt und kennt unsere ambitionierten Ziele. Umso schöner ist es nun, dass es uns mit der Vertragsverlängerung gelungen ist, einen großen Baustein für die neue Saison zu legen."

Olmo und Leipzig visieren Titelverteidigung im DFB-Pokal an

Der spanische Nationalspieler, der auch "El Mago" (Der Zauberer) genannt wird, hatte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison in 23 Einsätzen eine durchschnittliche kicker-Note von 3,09 vorzuweisen, dabei erzielte er zwei Tore und verteilte fünf Vorlagen.

Im DFB-Pokal kamen bislang weitere zwei Treffer sowie drei Assists hinzu. Am kommenden Samstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für Olmo und Leipzig dann noch im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt um die Titelverteidigung in diesem Wettbewerb.

Olmo war einst im Januar 2020 für eine Ablösesumme von 29 Millionen Euro von Dinamo Zagreb (2014 bis 2020) nach Leipzig gewechselt und zum etablierten spanischen Nationalspieler aufgestiegen. In Kroatien hatte der im spanischen Terrassa in der Provinz Barcelona geborene und aufgewachsene Spieler Titel am Fließband geholt (fünfmal Meister, dreimal Pokalsieger) und war gleich zweimal als Spieler der Saison ausgezeichnet worden. Zuvor hatte er die Jugendmannschaften von Barça zwischen 2007 und 2014 durchlaufen.