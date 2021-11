RB 28 Minuten in Unterzahl: PSG nimmt Leipzig auseinander

Auch am vierten Spieltag der UEFA Youth League blieben die Junioren von RB Leipzig ohne Zähler. Nach einem kurzen Aufbäumen am Ende der ersten Halbzeit drehte Gegner Paris St. Germain nach der Pause auf und ließ den Sachsen keine Chance.

Noch ohne Punkt gingen die Leipziger Junioren in den vierten Spieltag, PSG startete zwar auch nur als Drittplatzierter, jedoch mit fünf Zählern punktgleich mit Brügge und Manchester City.

In der ersten halben Stunde der Partie gaben die Gäste den Ton an. Leipzig hatte den Pariser Angriffen nichts entgegenzusetzten, die Gastgeber wurden im Minutentakt in den eigenen Strafraum gedrängt. Dementsprechend verdient war die Führung durch Michut in der 24. Minute, die RB-Defensive hatte dem Angreifer nach einem feinen Hackenpass von Simons zu viel Platz gelassen.

Rot und Elfmeter - RB hält dem Druck nicht stand

PSG dominierte weiter, dann setzte sich Wosz mit der ersten Offensivaktion für RB stark auf dem linken Flügel durch und traf wie aus dem Nichts zum Ausgleich (32.). In der Folge wirkten die Franzosen etwas verunsichert, Leipzig kam immer besser ins Spiel. Dennoch war das 1:1 zur Pause insgesamt glücklich für die Hausherren.

Die ursprüngliche Dominanz der Pariser führte sich in Hälfte zwei fort, RB fand so gut wie keine Lösungen gegen die souverän spielenden Franzosen. Für die erneute Führung der Gäste sorgte in der 56. Minute nach erneuter Vorlage von Simons Gassama nach einem Konter. Wenig später blockte RB-Verteidiger Lelle als letzter Mann einen Schuss von Gharbi mit dem Arm auf der Linie, Schiedsrichter Ionnis Papadopoulos entschied auf Strafstoß und zeigte Rot. Gharbi verwandelte frech und eiskalt per Heber zum 3:1 (62.).

In der 80. Minute machte Simons seinen Assist-Dreierpack perfekt, der 18-Jährige legte im Eins-gegen-eins mit Keeper Nickisch auf Gassama quer, der nur noch zum 4:1-Endstand einschieben musste.

Tore und Karten 0:1 Michut (24', Rechtsschuss, Simons) 1:1 Wosz (32', Rechtsschuss, Krasucki) 1:2 Djeidi Gassama (56', Simons) 1:3 Gharbi (62', Foulelfmeter) 1:4 Djeidi Gassama (80', Simons) RB Leipzig Uhlmann (66. ), Bonnah (72. ), Voigt (85. ) RB Leipzig Lelle (61. ) RB Leipzig Nickisch - Kostka, Uhlmann , Lelle , Bonnah - Raebiger, Smorgol , Madsen, Klefisch - Wosz , Krasucki RB Leipzig Aufstellung Nickisch - Kostka, Uhlmann , Lelle , Bonnah - Raebiger, Smorgol , Madsen, Klefisch - Wosz , Krasucki Einwechslungen 27. Friedrich für Klefisch

74. Pfennig für Smorgol

74. Ohene Kwame Bonsu Köhl für Krasucki

81. Voigt für Bonnah

81. Freischlad für Friedrich Reservebank Eutinger (Tor), Siepler Trainer: Meyer Paris SG Franchi - Moutanabi Bodiang , Younes El Hannach, Bitshiabu, Vimoj Muntu Wa Mungu - Warren Zaire Emery, Ayman Kari , Gharbi , Michut , Djeidi Gassama - Simons Paris SG Aufstellung Franchi - Moutanabi Bodiang , Younes El Hannach, Bitshiabu, Vimoj Muntu Wa Mungu - Warren Zaire Emery, Ayman Kari , Gharbi , Michut , Djeidi Gassama - Simons Einwechslungen 69. Bitumazala für Moutanabi Bodiang

69. Alloh für Vimoj Muntu Wa Mungu

69. Odobert für Gharbi

75. Daouda Weidmann für Ayman Kari

86. Enzo Tayamoutou für Michut Reservebank Kaïs Najeh, Lucas Lavallee Schiedsrichter-Team Ioannis Papadopoulos Griechenland Schiedsrichter-Team Ioannis Papadopoulos Griechenland

RB bleibt damit nach vier Spielen weiterhin ohne Punkt in der Youth League, Paris übernimmt die Tabellenführung. Am nächsten Spieltag treffen die Franzosen auf Manchester City, Leipzig gastiert in Brügge.