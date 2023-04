RB Leipzig erwägt Kurz-Trainingslager in Freiburg

RB Leipzig wird möglicherweise die Tage zwischen dem DFB-Pokal-Halbfinale beim SC Freiburg und dem Bundesliga-Punktspiel ebenfalls im Europa-Park-Stadion mit einem Kurztrainingslager im Breisgau überbrücken.

Entsprechende Optionen würden derzeit geprüft, heißt es aus dem Klub. Der DFB will die Terminierung der für den 2./3. Mai angesetzten Halbfinal-Spiele noch im Lauf dieser Woche bekanntgeben. Leipzig hat den Wunsch hinterlegt, am Mittwoch antreten zu dürfen, damit möglichst wenig Zeit zwischen den beiden Freiburg-Gastspielen liegt. Die Bundesliga-Partie des 31. Spieltages, in der es um die Qualifikation für die Champions League geht, ist bereits für den Samstag (6. Mai, 15.30 Uhr) angesetzt.

"Ich habe gehört, Freiburg soll sehr schön sein"

RB-Routinier Kevin Kampl (32) befürwortet einen Verbleib zwischen "den zwei sehr harten Spielen" im Breisgau. "Es macht keinen Sinn, zurückzureisen. Wir können die Tage dort nutzen, um zu regenerieren", sagte der Mittelfeldspieler und fügte hinzu: "Ich habe gehört, Freiburg soll sehr schön sein. Vielleicht fahren wir mal in den Wald, um eine Runde zu spazieren."

Aus sportlicher Sicht sieht Kampl der Neuauflage des erst nach Elfmeterschießen entschiedenen Vorjahres-Endspiels zuversichtlich entgegen: "Wir fahren da hin, um ins Finale einzuziehen, so werden wir dort auch auftreten." Zunächst geht es allerdings am Samstag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg darum, den für die Champions-League-Qualifikation bedeutsamen vierten Platz zu verteidigen. Am Mittwoch musste Trainer Marco Rose weiterhin auf die Mittelfeldspieler Konrad Laimer und Emil Forsberg (beide Infekt) verzichten, Verteidiger Mohamed Simakan trainierte aus Gründen der Belastungssteuerung ebenso wie Yussuf Poulsen (Wadenprellung) individuell.