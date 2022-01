RB gegen schwächelnde Wölfe: Mit Simakan, Szoboszlai und einer Forderung

RB Leipzig kann im Liga-Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) wieder auf Mohamed Simakan und auch auf Dominik Szoboszlai setzen.

Novoa verlängert bis 2024

Innenverteidiger Simakan, der im Pokal-Achtelfinale am vergangenen Mittwoch gegen Hansa Rostock (2:0) eine Prellung am linken Oberschenkel erlitten hatte, steht ebenso bereit wie der offensive Mittelfeldakteur Szoboszlai. Darüber hinaus hat RB den Vertrag mit Angreifer Hugo Novoa bis 2024 verlängert. Der 18 Jahre alte Novoa bestritt für die Sachsen bislang sieben Pflichtspiele (ein Tor), in denen er einmal in der Startelf stand: Im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals bei Regionalligist SV Babelsberg (1:0) hatte der 2019 von Deportivo La Coruna gekommene spanische Stürmer am 26. Oktober 2021 sein Profi-Debüt gegeben.

Szoboszlai "kann auch spielen"

Novoa wird auch am Sonntag gegen Wolfsburg zum Kader zählen, ebenso wie der ungarische Nationalspieler Szoboszlai. Der ungarische Nationalspieler hatte sich beim Aufwärmen vor dem Spiel am zurückliegenden Samstag beim VfB Stuttgart (2:0) eine Zerrung zugezogen. Wie RB-Trainer Domenico Tedesco im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag mitteilte, "trainiert Szobo am Samstag wieder mit und kann auch spielen". So muss der Leipziger Coach noch ohne Emil Forsberg (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Amadou Haidara, Ilaix Moriba (beide beim Afrika-Cup) sowie Marcel Halstenberg (Knie-OP) auskommen.

Dass wir mehr in die Box dringen müssen, ist klar.

Abseits der personellen Ausstattung will RB mit einem Erfolg gegen Wolfsburg die Aufholjagd in Richtung der Champions-League-Plätze fortsetzen. Dabei, das machte Tedesco deutlich, spielt für den RB-Coach die aktuelle Schwächephase der "Wölfe" mit zehn Pflichtspielen ohne Sieg keine große Rolle. "Ich bewerte bei Wolfsburg die Spielweise und den Kader", sagt Tedesco, und eingedenk der Qualität, die sich seinem Team am Sonntag entgegenstelle, "kann man Wolfsburg auch gar nicht unterschätzen", so der 36-Jährige.

Was den Fußball seiner Mannschaft angeht, sieht Tedesco gleichermaßen Fortschritte wie auch noch Steigerungspotenzial. Bei aller Spielkontrolle, die sein Team auch gegen Rostock hatte, gebe es in puncto Durchschlagskraft und Zielstrebigkeit noch Luft nach oben. "Dass wir mehr in die Box dringen müssen, ist klar", betont Tedesco. Unter dem Strich stehen in den drei Pflichtspielen 2022 jedoch drei Siege. Und daran wollen der RB-Coach und sein Team am Sonntag anknüpfen.