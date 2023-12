RB fehlt phasenweise "Frische": Rose gibt sich eine Mitschuld

RB Leipzig machte es gegen ein dezimiertes Dortmund lange spannend und hätte am Ende fast noch den Ausgleich kassiert. Die Sachsen wirkten phasenweise nicht ganz frisch, auch die Schuld des Trainers, wie Marco Rose selbst anführte.

Mit einem 3:2 in Dortmund hat RB Leipzig den Champions-League-Platz vier gefestigt - und doch herrschte bei den Sachsen nach der Partie Ungewissheit, wie der Auftritt gegen einen lange dezimierten Gegner denn nun zu bewerten sei. "Es ist echt eine harte Nummer, auch gefühlsmäßig", sagte Marco Rose am "Sky"-Mikrofon. "Auf der einen Seite freue ich mich über den Sieg, auf der anderen Seite bin ich schon ein stückweit verärgert."

Speziell mit den beiden Schlussphasen in Hälfte eins und zwei zeigte sich der Coach unzufrieden. Dort hatte sein Team jeweils ein Gegentor kassiert - und am Ende sogar fast noch den Ausgleich. "Hinten raus können wir uns nicht beschweren, wenn Dortmund vielleicht nochmal ein Tor macht", gab auch Rose zu.

"Nicht das allerbeste Spiel von uns"

"Die absolute Spielkontrolle hat uns gefehlt, obwohl wir einer mehr waren", gestand Christoph Baumgartner. "In Summe war es nicht das allerbeste Spiel von uns." Gerade, dass man dem BVB doch immer wieder Möglichkeiten gewährt hatte, wurmte den Torschützen des zwischenzeitlichen 2:1. "Wir müssen mehr Spielkontrolle haben, es darf dann nicht passieren, dass uns Dortmund hinten reindrückt." Im eigenen Spiel erkannte der Österreicher trotz einiger Chancen - unter anderem traf er selbst den Pfosten - noch Luft nach oben: "Die Phasen, in denen wir sie hinten reindrücken, müssen besser sein, daran müssen wir arbeiten."

Auch wenn Baumgartner und seinem Team "ein Stück Galligkeit" gefehlt hat, wollte der Neuzugang aus Hoffenheim "nicht alles schlecht reden", denn am Ende stand ja auswärts ein wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. "Wenn uns einer davor gesagt hätte, es läuft genau so ab, dann hätten wir gesagt, perfekt, das nehmen wir", so Baumgartner.

"Wahrscheinlich" zu intensive Trainingswoche - Rose hatte schon beim Abschlusstraining kein gutes Gefühl

Dass der Bullen-Motor ab und zu stotterte, lag auch am Trainer - das sagte Rose selbst. "Ich muss das ein Stück weit auf mich nehmen", zeigte sich der 47-Jährige selbstkritisch und erklärte danach, warum er das so sah. Die Trainingswoche sei "wahrscheinlich" zu intensiv gewesen - die Qualität habe aber gestimmt, sei sogar am Dienstag und am Mittwoch "überragend" gewesen, "fast schon zu gut, um wahr zu sein".

Am Donnerstag wurde die Intensität dann gedrosselt, am Freitag das Abschlusstraining absolviert. Dort hatte Rose bereits kein gutes Gefühl: "Irgendwie habe ich gestern schon nach dem Abschlusstraining zu den Jungs gesagt, ich hoffe nicht, dass Dienstag und Mittwoch unser Highlight war, sondern dass das morgen kommt." Bei der Spielweise hätten sich "dann doch ein paar Dinge bewahrheitet". Seinem Team habe "Frische" und "Spritzigkeit" gefehlt, beides Eigenschaften, "die wir von uns kennen, die wir gewohnt sind und die wir auch brauchen für unser Spiel".

Dennoch legte auch Rose wie Baumgartner den Finger in die Wunde: "Fakt ist, dass ich von meinen guten Jungs trotzdem erwarten kann, dass sie in Überzahl mehr Spielkontrolle haben." An seiner alten Wirkungsstätte hätte sich der Trainer von seiner Mannschaft gewünscht, "dass wir das Spiel klarer nach Hause bringen". Deshalb gebe es "ein paar Dinge, über die wir nach einem Sieg in Dortmund, über den ich mir sehr freue, zu reden haben".