RB-Fans kritisieren fragwürdige Kontrollen - Choreo abgebaut

RB Leipzig spielt am Mittwochabend in Warschau um den Einzug in die K.-o.-Phase der Champions League. Die mitgereisten Fans der Sachsen kritisierten im Vorfeld die fragwürdigen Einlasskontrollen.

Für RB Leipzig stand am Mittwochabend in Warschau ein echtes "Endspiel" an, das Achtelfinale der Champions League war vor der Begegnung mit Schachtar Donezk das erklärte Ziel. Ehe die Sachsen in den Wettstreit mit dem ukrainischen Vertreter gehen konnten, kam es aber zu Vorfällen rund um den Gästeblock.

Verschiedene Fans berichteten bei Twitter von fragwürdigen Einlasskontrollen. "Was hier in Warschau passiert, spottet jeder Beschreibung @RB Leipzig", schrieb der Account "RB Leipzig International": "Selbst Minderjährige werden anlasslos intensivst im Intimbereich betatscht - ein Abtasten war das nämlich nicht mehr. Frauen mussten sich fast entkleiden … Das ist nicht akzeptabel!" Der Klub bestätigte das am Mittwoch auf Anfrage der "Deutschen Presse-Agentur".

In Leipziger Fankreisen war von einem unbestätigten Fund von Pyrotechnik die Rede, der die rigorosen Kontrollen zusätzlich verschärft haben soll. Die aktive Fanszene der Sachsen jedenfalls entschied sich als Konsequenz dazu, die vor dem Spiel eigentlich geplante Choreografie abzubauen. Als Zeichen des Protests wurden stattdessen die Leipziger Fanbanner verkehrt herum aufgehängt.

Zweistufige Kontrolle der Gästefans

Nach Informationen der "Leipziger Volkszeitung" gab es in Warschau eine zweistufige Kontrolle der Gästefans. Auf die Überprüfung durch den Ordnungsdienst soll eine der ortsansässigen Polizisten gefolgt sein. Speziell Letztere hätten zu überzogenen Maßnahmen gegriffen. Das Risiko des Einführens illegaler Gegenstände sollte minimiert werden, indem auch unter T-Shirts und in den Hosen nach solchen gesucht wurde. Abgetrennte Bereiche für die intimen Kontrollen habe es nicht gegeben.

Im Vorfeld der Partie hatte "Sky"-Reporter Philipp Hinze zudem von "gespenstischer Atmosphäre" beim Aufwärmen berichtet. "Keine Musik, kein Stadionsprecher, kein Fangesang. Von Co-Trainer Alex Zickler kommt immer wieder: 'Nicht einlullen lassen, Männer'", schrieb Hinze bei Twitter.