RB-Coach Rose über Kane: "Man kann Bayern nur gratulieren"

Marco Rose freut sich auf den Supercup. Ob der neue Verteidiger beim FC Bayern zum Kader zählen wird, ließ der RB-Coach offen. Ein Sonderlob erhielt der designierte neue Bayern-Stürmer.

Mit einem guten Gefühl, aber auch einer großen Portion Ungewissheit blickt Marco Rose auf das Duell um den DFL-Supercup am Samstag beim FC Bayern (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). "Die Herausforderung, in München gegen München um einen Titel zu spielen, ist die größtmögliche. Wir freuen uns trotzdem. Für die Jungs gibt es nichts Schöneres, als sich auf solch einem Niveau um einen Titel zu messen", sagte Leipzigs Trainer vor dem Abschlusstraining am Freitag in Leipzig.

Ob in der Allianz Arena auch Innenverteidiger Castello Lukeba zum Aufgebot zählen wird, ließ Rose bei der Pressekonferenz offen. Der 20-jährige Franzose wird noch am Freitag einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, wie berichtet erhält Olympique Lyon 30 Millionen Euro als Sockelablöse. Bis zu vier Millionen Euro könnten durch Bonuszahlungen folgen. Nur die offizielle Bestätigung fehlt noch.

Rose nannte Lukeba "einen richtig guten, ambitionierten und mit großer Perspektive ausgestatteten Innenverteidiger, der schon viel nachgewiesen hat". Bei der U-21-Europameisterschaft im Sommer, die für Frankreich bereits im Viertelfinale gegen die Ukraine endete, bildete er mit Mohamed Simakan die Innenverteidigung. Und bei Olympique Lyon kam er trotz seiner erst 20 Jahre bereits auf 58 Erstligaspiele.

Rose: "Es kann auch holprig werden"

Angesichts des gravierenden personellen Umbruchs ist das Duell beim FC Bayern für Rose eine Woche vor dem Punktspielstart in Leverkusen eine wichtige Standortbestimmung. "Wir müssen ein Bild bekommen, wo wir stehen. Was wir gesehen haben, macht Mut und Freude. Aber es kann auch holprig werden", sagte er zum Stand der Vorbereitung und urteilte über seinen Kader: "Wir haben eine junge hungrige Truppe mit tollen Jungs, die wir dazugeholt haben, und einem sehr guten Stamm. Es war beeindruckend, wie schnell sie sich als Team gefunden haben und zu einem homogenen Haufen geworden sind."

Allerdings werden die Lücken, die durch die Abgänge der Leistungsträger Christopher Nkunku, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, Konrad Laimer und Marcel Halstenberg entstanden sind, kaum auf Anhieb geschlossen werden können. "Ein bis zwei" der Neuzugänge will Rose am Samstag in die Startelf berufen, dabei ist Königstransfer Lois Openda als Nkunku-Ersatzmann gesetzt. Rose zeigte sich angetan von den bisherigen Eindrücken, die der belgische Stürmer hinterlassen hat: "Lois fragt viel. Er ist ein schlauer Spieler, hört zu, hat Schritte gemacht in der Vorbereitung."

Der RB-Coach erwartet am Samstag einen anderen Gegner als jenen, den Leipzig am 33. Spieltag in der Allianz-Arena mit 3:1 bezwungen hat. "Ich glaube schon, dass die letzte Saison etwas ausgelöst bei einem Verein wie FC Bayern. Es hat das Selbstverständnis gefehlt, das wollen sie korrigieren", sagte Rose und prophezeite: "Ich glaube, wir werden einen spielfreudigeren, kompakteren aggressiveren und intensiveren FC Bayern erleben." Die unmittelbar bevorstehende Verpflichtung von Englands Rekordtorjäger Harry Kane sei eine Bereicherung für die Bundesliga: "Er ist ein toller Spieler, der genau weiß, wo das Tor steht. In der Bundesliga können wir uns alle auf einen Weltklassespieler freuen, entsprechend kann man den Bayern nur gratulieren."

Klostermanns Comeback bahnt sich an

Verzichten muss Rose auf Rekonvaleszent Peter Gulacsi sowie die verletzten Amadou Haidara (Muskelbündelriss in der Wade) und El Chadaille Bitshiabu. Der 18-jährige Franzose hatte sich im Training einen Innenbandriss im Knie zugezogen und fällt damit zwei bis drei Monate aus. Auch deshalb soll die Suche nach einem weiteren Abwehrspieler forciert werden. Hoffenheim-Zugang Christoph Baumgartner ist nach Roses Angaben wieder vollumfänglich im Mannschaftstraining, die Partie am Samstag kommt für ihn aber noch zu früh. Dagegen steht bei Lukas Klostermann, der sich im Juni bei der Nationalmannschaft einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen hatte, einem Kaderplatz nichts mehr im Weg.