Rayos "kleine Tricks": Vinicius' Reizbarkeit wird für Real zum Problem

Am Montagabend machte Vinicius Junior bei Rayo Vallecano keinen Stich. Sein Gegenspieler erklärte danach, wie er den dünnhäutigen Real-Stürmer aus dem Spiel nahm.

Er legte los wie die Feuerwehr, doch zuletzt knipste Vinicius das Blaulicht kaum noch an. Fünf Tore gelangen dem 22-Jährigen in den ersten sieben Ligaspielen. Seitdem nur noch eins.

Das könnte auch daran liegen, dass die Gegenspieler eine Schwachstelle des Youngsters gefunden haben: Vinicius ist leicht reizbar. Am Montag provozierten ihn seine Gegenspieler mehrmals und machten daraus danach auch gar keinen Hehl. "Es ist schwierig, solche Spieler zu stoppen, man muss diese kleinen Tricks oder diese andere Art von Fußball suchen", sagte Ivan Balliu bei "A Diario". "Ich habe versucht, hart durchzugreifen, das Territorium zu markieren, und er hatte auch noch im Kopf, dass ein paar Stunden zuvor die brasilianische Nationalmannschaft bekannt gegeben wurde. Es ist gut gegangen."

Siebenmal wurde Vinicius gefoult, einmal verpasste ihm Balliu in einem Zweikampf eine doppelte Ohrfeige. Dessen Mitspieler Isi schubste Vinicius in einer Szene rabiat an der Außenlinie vom Platz.

Vinicius bleibt auf dem Platz unsichtbar

Die Folge: Vinicius verstrickte sich in Scharmützel, legte sich mit dem Schiedsrichter an, beim zwischenzeitlichen 2:1 von Eder Militao provozierte er das Publikum in Vallecas. Trainer Carlo Ancelotti nahm ihn sogar in einer Szene beiseite und redete ihm ins Gewissen, doch der Brasilianer hörte gar nicht richtig zu. Letztlich blieb er ohne Dribbling, ohne Torschuss, ohne Effekt.

"Es stimmt, dass ich ihn getroffen habe, ich habe sein Ohr ein wenig gestreift und er hat auch übertrieben", sagte Balliu. "Ich wollte ihn nicht schlagen oder ihm Gewalt antun." Das war letztlich auch gar nicht nötig, um den 22-Jährigen aus dem Konzept zu bringen.

Ancelotti war nach der Partie bemüht, das Fass nicht aufzumachen - obwohl es nicht das erste Mal war, dass gegnerische Mannschaften den Außenstürmer zu provozieren versuchten. "Wir haben viele Zweikämpfe verloren. Es war ein schwieriges Spiel für ihn und für alle anderen", sagte der Real-Coach danach. "Er hat immer besondere Noten, nur heute hatte er nicht das Niveau wie sonst. Das ist alles."