Benzemas Geistesblitz beschert Real drei Punkte

Lange tat sich Real Madrid im "kleinen" Madrid-Derby schwer bei einem frechen Rayo Vallecano. Der Aufsteiger hatte sogar die besseren Chancen, ehe die Königlichen doch noch zustachen.

Es dauerte bis zur 83. Minute, ehe sich die Qualität von Real Madrid im "kleinen" Madrid-Derby bei Rayo Vallecano doch durchsetzte. Selten ging es so schnell wie in dem Moment, als Benzema vor dem Strafraum den einstartenden Vinicius Junior sah und ideal bediente. Dieser bedankte sich, legte vor dem Tor quer und Benzema schob zum 1:0-Siegtreffer ein.

Rayo spielt frech mit

In 82. Minuten zuvor hatten die Königlichen aber einige Probleme mit dem Aufsteiger, der es allerdings auch gut machte. Asensio war für Real in den Anfangsminuten zwar ein Aktivposten (1., 5., 24.), doch die Angriffsbemühungen des Tabellenführers waren lange zu statisch sowie wenig variantenreich und stellten so Rayo vor wenige Probleme. Offensiv versteckte sich das Team aus dem Madrider Stadtviertel Vallecas gegen den großen Favoriten nicht und kam immer wieder punktuell ins letzte Drittel - und so auch zu ein paar Gelegenheiten. Bei der besten fehlten Sergi Guardiolas Kopfball nur wenige Zentimeter (26.).

Casemiros Treffer zählt nicht

Real jubelte kurz vor der Pause dann doch noch, allerdings nur kurz, weil Casemiro bei seinem Kopfball-Treffer zuvor im Abseits gestanden hatte (42.). Benzema brachte Sekunden vor dem Pausenpfiff das Leder nicht am sich groß machenden Keeper Luca vorbei (45.+1).

Courtois rettet Real

In der zweiten Hälfte stand dann vermehrt Lucas Gegenüber Courtois im Blickpunkt. Der Keeper musste nämlich gleich mehrfach rettend eingreifen - und gleich zweimal doppelt: In Minute 56 klärte er gegen Sergi Guardiola und Sekunden später auch noch gegen Mario Suarez. 25 Minuten später verhinderte Courtois den Rückstand gegen Trejo und Alvaro.

Und die Ancelotti-Elf? Die tat sich weiter schwer und verzeichnete mit einem Pfostenschuss, den Modric aber aus dem Abseits abgegeben hatte (73.), nur eine gute Möglichkeit - bis nur zehn Minuten später Benzemas Geistesblitz das Spiel entschied.