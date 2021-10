Falcao trifft, Depay verschießt Elfer: Barça verliert auch bei Aufsteiger Rayo

Die Luft für Ronald Koeman beim FC Barcelona wird immer dünner: Die Katalanen verloren wenige Tage nach dem Clasico auch ihr Gastspiel bei Aufsteiger Rayo Vallecano mit 0:1.

Der FC Barcelona hat auch am Mittwochabend vergeblich den Weg zurück in die Erfolgsspur gesucht. Nach der enttäuschenden Niederlage im Clasico gegen Erzrivale Real Madrid (1:2) patzten die Katalanen auch bei Aufsteiger Rayo Vallecano, der nun in der Tabelle vier Punkte mehr als Barça aufweist.

Während der 90 Minuten kamen die Gäste viel zu selten zwingend vors gegnerische Tor. Rayo verteidigte leidenschaftlich und konterte brandgefährlich. Ein schlimmer Fehler von Busquets sorgte noch vor der Pause für den entscheidenden Treffer: Trejo klaute Barcelonas Kapitän den Ball und schickte Falcao in den Strafraum. Der Kolumbianer düpierte dort Piqué und traf mit Hilfe des linken Innenpfostens (30.).

Aguero, im Clasico nach seiner Einwechslung noch erfolgreich, ließ bei seiner Startelf-Premiere für Barcelona zwei gute Chancen aus (16., 55.). Die beste aber hatte Depay, der eine Viertelstunde vor Schluss im Strafraum über den Haufen gerannt wurde. Den fälligen Strafstoß übernahm der Niederländer selbst, scheiterte damit aber an Keeper Dimitrievski (72.). Dieser wäre beinahe zum tragischen Helden geworden, weil er in der Nachspielzeit ohne Not aus seinem Tor stürmte - doch Depays Landsmann de Jong setzte den Heber übers Tor (90.+2).

Nachspielzeit hat es in sich

In der achtminütigen Nachspielzeit wollten es die Katalanen nochmal wissen, doch auch Aguero (90.+7) und Youngster Gavi (90.+8) blieben aus aussichtsreichen Positionen vom Pech verfolgt. Für Rayo war das 1:0 der fünfte Heimsieg im fünften Heimspiel der Saison - besser ist im eigenen Stadion kein La-Liga-Team.

Barcelona muss derweil den nächsten Rückschlag verkraften und steht im Heimspiel gegen Alaves am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) schon massiv unter Druck. Auch beim darauffolgenden Champions-League-Spiel in Kiew steht eine Menge auf dem Spiel.